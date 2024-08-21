Tayland’ın başkenti Bangkok yakınlarında, tuvaletini kullanırken 3,6 metrelik bir piton tarafından testislerinden ısırılan adamın yaşadığı korku dolu anlar, bölge halkını şok etti. Olay, Tayland’da nadir de olsa yaşanan piton saldırılarına bir yenisini ekledi.

Olayın detayları

Thanat Thangtewanon adlı adam, evinin tuvaletinde oturduğu sırada keskin bir acı hissetti. Hızla tuvaleti kontrol ettiğinde, testislerinde bir pitonun sıkı sıkıya sarıldığını fark etti. Panik içinde yılanı tuvaletten çekip çıkaran Thanat, tuvalet fırçasıyla pitonu etkisiz hale getirdi.

Şanslı hissettiğini söyledi

Thanat, yaşadığı korkunç deneyimin ardından hemen hastaneye başvurdu ve tetanos aşısı oldu. Doktorlar, yaranın ciddi olmadığını ve kısa sürede iyileşeceğini belirtti. Ayrıca, pitonun zehirli olmadığını ifade eden adam, bu yüzden kendisini şanslı hissettiğini söyledi.

Tayland’da pitonlarla karşılaşmalar artıyor

Bu tür olaylar Tayland’da geçmişte de yaşanmıştı; 2016 ve 2020 yıllarında benzer piton saldırıları rapor edilmişti. Güneydoğu Asya’da yaygın olarak bulunan ağ pitonları, bazen şehir alanlarına sızabiliyor, bu da insan-yılan karşılaşmalarına neden olabiliyor. Bu büyük yılanlar, çeşitli hayvanları avlayabildikleri gibi, bazen insanlara da saldırabiliyorlar.