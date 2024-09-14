28 Ocak 2024 tarihinde Santa Maria İtalyan Kilisesi'ne yönelik saldırının planlayıcılarından biri olan DEAŞ'lı Viskhan Soltamatiov, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet güçlerinin ortak operasyonuyla İstanbul'da yakalandı. MİT'in yaptığı istihbarat çalışmaları sonucu, Soltamatiov'un Afganistan’daki DEAŞ yapılanması olan Horasan Vilayeti'ne (ISKP) bağlı olarak Türkiye’de faaliyet gösterdiği tespit edildi.

Örgütle ilgili önemli bilgiler verdi

Viskhan Soltamatiov, saldırının planlayıcısı olmasının yanı sıra eylemde kullanılan silahı temin eden kişi olarak belirlendi. Yakalanmasının ardından ifadesinde, örgütle ilgili önemli bilgiler veren Soltamatiov, ISKP'nin adam kazanma, finans ve lojistik faaliyetlerine dair detayları paylaştı.

MİT'in Aralık 2023'te gerçekleştirdiği operasyonlarla DEAŞ’ın Türkiye’deki sinagog ve kiliseler ile Irak Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı planları da engellenmiş, çok sayıda terörist yakalanmış ve örgüte ait dijital materyaller ele geçirilmişti.