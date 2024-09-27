Dünyanın en prestijli MMA organizasyonu olan UFC, 5 Ekim 2024 tarihinde izleyicilere unutulmaz bir mücadele sunmaya hazırlanıyor. Alex Pereira ve Khalil Rountree, UFC 307 etkinliğinde karşı karşıya gelecek. İki güçlü dövüşçünün ringdeki bu çatışması, hem hayranlar hem de dövüş sporları camiası için büyük bir heyecan kaynağı.

İki şampiyonun mücadelesi

Alex Pereira, MMA kariyerine devam ederken, son dönemlerde elde ettiği başarılarla dikkat çekiyor. Eski UFC Orta Sıklet Şampiyonu olan Pereira, dövüş kariyerinde daha büyük hedeflere ulaşmak için ringde ter dökecek. Öte yandan, Khalil Rountree ise etkileyici performansıyla tanınan bir dövüşçü. Rountree, bu mücadelede gösterdiği başarı ile UFC dünyasında kendine sağlam bir yer edinmek istiyor.

Yayın bilgileri

Bu heyecan dolu karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00’de başlayacak. İzleyiciler, maçı UFC Fight Pass ve S Sport kanallarından canlı olarak takip edebilecek.