Mixed Martial Arts (MMA) dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan UFC 307, 5 Ekim 2024 tarihinde dövüşseverlerle buluşacak. Dört ana ve birkaç ön maçla zenginleşen bu kartta birbirinden yetenekli dövüşçüler sahne alacak.

Kartta yer alan maçlar

Alex Pereira 🆚 Khalil Rountre Raquel Pennington 🆚 Julianna Peña Ketlen Vieira 🆚 Kayla Harrison Movsar Evloev 🆚 Aljamain Sterling Yusuf Yazıcı'nın yeni takımı belli oldu! Jose Aldo 🆚 Mario Bautista Roman Dolidze 🆚 Kevin Holland Stephen Thompson 🆚 Joaquin Buckley

UFC 307 yayın bilgileri

Tarih: 5 Ekim 2024

Saat: 22:00 (TSİ)

Kanal: UFC Fight Pass / S Sport

Dövüşseverler için kaçırılmayacak bu etkinlik, MMA tutkunları için büyük bir deneyim sunacak. UFC 307, dövüşlerin her birinin potansiyel olarak unutulmaz anlara sahne olacağı bir gece olacak.