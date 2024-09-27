Mixed Martial Arts (MMA) dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan UFC 307, 5 Ekim 2024 tarihinde dövüşseverlerle buluşacak. Dört ana ve birkaç ön maçla zenginleşen bu kartta birbirinden yetenekli dövüşçüler sahne alacak.
Kartta yer alan maçlar
-
Alex Pereira 🆚 Khalil Rountre
-
Raquel Pennington 🆚 Julianna Peña
-
Ketlen Vieira 🆚 Kayla Harrison
-
Movsar Evloev 🆚 Aljamain Sterling
-
Jose Aldo 🆚 Mario Bautista
-
Roman Dolidze 🆚 Kevin Holland
-
Stephen Thompson 🆚 Joaquin Buckley
UFC 307 yayın bilgileri
Tarih: 5 Ekim 2024
Saat: 22:00 (TSİ)
Kanal: UFC Fight Pass / S Sport
Dövüşseverler için kaçırılmayacak bu etkinlik, MMA tutkunları için büyük bir deneyim sunacak. UFC 307, dövüşlerin her birinin potansiyel olarak unutulmaz anlara sahne olacağı bir gece olacak.