Mixed Martial Arts (MMA) dünyasının en heyecan verici etkinliklerinden biri olan UFC 307, 5 Ekim 2024 tarihinde dövüşseverlerle buluşacak. Dört ana ve birkaç ön maçla zenginleşen bu kartta birbirinden yetenekli dövüşçüler sahne alacak.

Kartta yer alan maçlar

  1. Alex Pereira 🆚 Khalil Rountre

  2. Raquel Pennington 🆚 Julianna Peña

  3. Ketlen Vieira 🆚 Kayla Harrison

  4. Movsar Evloev 🆚 Aljamain Sterling

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  5. Jose Aldo 🆚 Mario Bautista

  6. Roman Dolidze 🆚 Kevin Holland

  7. Stephen Thompson 🆚 Joaquin Buckley

Ufc 2

UFC 307 yayın bilgileri

Tarih: 5 Ekim 2024
Saat: 22:00 (TSİ)
Kanal: UFC Fight Pass / S Sport

Dövüşseverler için kaçırılmayacak bu etkinlik, MMA tutkunları için büyük bir deneyim sunacak. UFC 307, dövüşlerin her birinin potansiyel olarak unutulmaz anlara sahne olacağı bir gece olacak.

Editör: Aykut Akyürek