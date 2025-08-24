Kuşadası yılların tecrübeli ismi Uğur Dündar’ı ağırladı. Kuşadası Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleşen söyleşide duayen gazeteci Uğur Dündar İstasyon Kuşadası’nda kent sakinleriye buluştu. Son yazdığı kitabı “Müjdat Gezen’le Kürek Çekmek, Silivri Yolculuğu” hakkında bilgiler veren Dündar ayrıca son zamanlarda gelişen gündem hakkında gazeteci kimliği ile yorumlarda bulundu. Söyleşiye belediye meclis üyeleri ve CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek ve çok sayıda Kuşadalı katıldı.

HİÇBİR BAŞARI ÇALIŞMADAN ELDE EDİLMEZ

Söyleşide hayatına yön veren anılarını paylaşan Uğur Dündar, bir gazeteci olarak Türkiye’de başarıya nasıl ulaştığını ve hala daha adı anılan bir gazeteci olarak nasıl kaldığını anlattı. 1970 yılından beri televizyon, gazete ve çeşitli basın birimleri içerisinde görev yapan duayen gazeteci, bu günlere geliş yolunda karşılaştığı zorlukların üzerine gidip daha çok çalışarak üstesinden geldiğini belirterek başarıya giden yolda çok çalışmanın önemini vurguladı.

“GAZETECİLİK HAYATINIZ BOYUNCA BASKIYA MARUZ KALDINIZ MI?”

Duayen gazeteci Uğur Dündar, Kuşadalılar’ın yoğun ilgi gösterdiği söyleşide hayatına yön veren anılarını anlatarak söyleşiye başladı. Türkiye’nin basın alanında en tecrübeli isimleri arasında olan Dündar, seyircilerden gelen, “gazetecilik hayatınız boyunca baskıya maruz kaldınız mı sorusuna, “meslek hayatımın her anında baskı söz konusuydu fakat, son yıllarda basın özgürlüğü üzerinde oynanan oyunlar hiç bir dönemde olmadı” cevabını verdi. Yıllarca Türk gazeteciliğine yön veren tecrübeli kalem, yaşadığı zorluklardan da bahsetti.

“TRT SİZİN GİBİ TARAFSIZ VE CESUR GAZETECİLERİ NE ZAMAN TEKRAR ÇALIŞTIRIR?”

Seyirciler tarafından sorulan sorulardan biri de TRT hakkında oldu. Meclis Üyesi Hasan Göçmen’in “TRT’nin ne zaman sizler gibi bağımsız ve cesur gazetecileri tekrar çalıştırır sorusuna, açık yüreklilik ve samimiyetle cevap veren Uğur Dündar, “bunu yapabilmesi için TRT’nin bağımsız bir yayın kuruluşu olması lazım cevabını verdi.

KUŞADALILAR UĞUR DÜNDAR’IN İMZA GÜNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTURDU

Söyleşi sonrası Atatürk Meydanı’na geçen tecrübeli gazeteci son yazdığı kitabı, Müjdat Gezen’le Kürek Çekmek, Silivri Yolculuğu” kitabını yoğun ilgi gösteren kent sakinleri için imzaladı. Cesur gazetecinin kaleminden yazılan kitabını hem Uğur Dündar’ı görüp, hem de imzalı bir şekilde alan Kuşadalı okurlar, düzenlenen etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, etkinliği düzenleyen Kuşadası Belediyesi ve Başkan Ömer Günel’e teşekkürlerini iletti.

Etkinliğe katılan Burcu Salvado “Çok mutluyum. Kuşadası Son yıllarda sanat yönünden gelişmeye başladı. Hem sanat hem siyaset. Böyle kıymetli insanların karşısına oturabilmek keyifli” dedi. Etkinliğe katılan bir diğer okur Gül Kabacaoğlu, “Usta bir gazeteci ve duayeni Kuşadası’nda görmekten gayet mutluyuz, umarım böyle etkinlikler devam eder diyerek memnuniyet ve temennilerini dile getirdi.