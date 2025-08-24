İzmir’in Konak ilçesinde polis ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 23 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında belirlenen adreslerde arama yapıldı ve çok sayıda yasadışı madde ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi.

Operasyonda H.G. (36), N.Y. (17) ve Ş.Ö. (54) gözaltına alındı. Şüphelilerden N.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma kapsamında diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu suçlarıyla mücadelede kararlılıklarını sürdürdüklerini ve vatandaşların desteğiyle operasyonların devam edeceğini duyurdu.