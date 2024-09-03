Parkta otururken saldırının hedefi oldu

Rusya-Ukrayna savaşı, sivilleri hedef almaya devam ediyor. Son olarak Harkiv'de yaşanan trajik olayda, 14 yaşındaki bir kız çocuğu parkta otururken saldırıların kurbanı oldu. Şarapnel parçası, kızın kafasına isabet ederek onu annesinin gözleri önünde hayattan kopardı.

"Daha 14 yaşındaydı"

Olayın ardından park kan gölüne dönerken, kızın annesi karşı bankta oturuyordu. Korkunç manzarayla karşılaşan anne, "Daha 14 yaşındaydı." diye haykırarak sinir krizi geçirdi. Polis, talihsiz kızın cansız bedenini morga kaldırırken, yaşanan vahşet Ukrayna'da sosyal medyada büyük tepki topladı.