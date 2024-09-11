Ukrayna’nın Rusya’ya karşı başlattığı karşı saldırılar hız kesmeden devam ederken, dün Moskova'ya yönelik düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında bir kişi hayatını kaybetti. Olay, Kiev yönetiminin Moskova'ya gerçekleştirdiği en büyük İHA saldırısı olarak nitelendirildi. Saldırıda ayrıca 4 kişi yaralanırken, Moskova'da bu tarz bir saldırıda ilk kez can kaybı yaşandığı belirtildi. Ukrayna'nın 144 İHA ile düzenlediği saldırılar Moskova'nın yanı sıra 8 bölgeyi daha hedef aldı. Moskova'daki dört havalimanından üçü 6 saatten fazla kapalı kaldı.

Rusya'dan cevap geldi

Rusya'nın da gece boyunca Ukrayna'ya karşı 46 İHA ile saldırdığı, bunlardan 38'inin imha edildiği bildirildi.

Öte yandan, Rusya Savunma Bakanlığı, doğu Ukrayna’daki bazı bölgelerde ilerleme kaydedildiğini duyurdu. İran’ın Rusya’ya balistik füzeler sağladığı belirtilirken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İran’a yeni yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.