Villakent Elele Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Bakkal, bölgenin en önemli ulaşım sorunlarından biri olan Ulukent-Foça çift şeritli yol projesinin hayata geçirilmesi için harekete geçti. Yoğun trafik ve yüksek risk taşıyan bu güzergah, bölge halkı için büyük bir endişe kaynağı haline geldi.

İmzalar toplandı

Dernek, Ulukent-Seyrek-Bakırçay Üniversitesi-Villakent-İzbaş-Maltepe-Gerenköy-Foça-Kozbeyli kavşağı arasındaki mevcut yolun iyileştirilmesi adına önemli bir adım attı. Kamuran Bakkal'ın önderliğinde bölgedeki paydaşlarla iş birliği yapılarak, ortak talepler doğrultusunda imza kampanyası başlatıldı ve gerekli belgeler ilgili makamlara teslim edildi.

19 Eylül 2024 tarihinde İzbaş ve TPI yetkililerinin yanı sıra mahalle muhtarlarıyla birlikte Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli'yi ziyaret eden dernek temsilcileri, yolun acilen çift şeride çıkarılmasını talep etti. Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz’a da çalışmalar hakkında detaylı bilgiler ve resmi belgeler sunuldu.

Can güvenliği sağlanacak

Bu yol projesinin hayata geçmesiyle birlikte, sadece bölge halkının yaşam kalitesinin yükselmesi değil, aynı zamanda bölgenin ekonomik kalkınmasına da ciddi bir katkı sağlanacağı vurgulandı. En önemlisi ise, güzergahı kullanan insanların can güvenliğinin garanti altına alınacağı belirtildi. Villakent Elele Derneği, ilgili kurumlarla temaslarını sürdürerek gelişmeleri yakından takip etmeye devam edecek.

Son olarak, bölgenin kalkınması adına tüm paydaşların desteklerinden ötürü teşekkür eden dernek, projeye olan bağlılıklarının ve toplumsal dayanışmalarının devam edeceğini dile getirdi.