Türkiye’nin önemli ihraç ürünlerinden biri olan kuru incirde, gıda güvenliğini artırmak ve mikotoksin risklerini azaltmak amacıyla Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (EKMMİB) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle İzmir ve Aydın’daki üreticilere 19 bin kerevet dağıtıldı.

İzmirli üreticiler 7 bin 500, Aydınlı üreticiler ise 11 bin 500 kerevet teslim alarak, kuru incirlerin kurutma sırasında toprağa temasını engelleyecek ve aflatoksin ile okratoksin oluşumunu önleyecek donanıma kavuştu.

“Aflatoksin ve okratoksin pestisit değil”

EKMMİB Başkanı Mehmet Ali Işık, aflatoksin ve okratoksinin olumsuz iklim koşullarından kaynaklandığını vurgulayarak, “Üreticilerimizin yanında 25 yıldır kurutma kereveti, ilek filesi, ekşilik böceği tuzağı, hasat filesi ve bilgilendirici materyallerle yer alıyoruz. Aflatoksinli incirlerin piyasaya sürülmesini önlemek için 2000 yılından bu yana her yıl yaklaşık 600 ton ürünü geri toplayıp biyogaz tesislerinde enerjiye dönüştürüyoruz. Bu yıl bu miktar 1.000 tonu aşacak” dedi.

Işık, ayrıca İncir Araştırma Enstitüsü ile yürütülen “Kuru İncir Üretim Sahalarında Mikotoksin Kontrolü ve Mikotoksin Azaltım Uygulamaları Eğitim Projesi” kapsamında üreticilere, tüccarlara ve depoculara eğitim ve saha kontrolü sağlandığını belirtti.

Eğitim ve iş birliğiyle kalite yükseliyor

Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ziraat ve gıda mühendislerinden oluşan teknik ekibi ile EKMMİB’in altyapı ve finansal desteğiyle yürütülüyor. Üniversiteler, kamu kurumları ve sektör temsilcilerinin iş birliğiyle kuru incirde mikotoksin oluşumunun azaltılması ve ürün kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Kuru incir ihracatı yükselişte

2024/25 kuru incir ihracat sezonunda 16 Ağustos 2025 itibarıyla Türkiye, 57 bin 944 ton kuru incir ihraç ederek 347,8 milyon dolar döviz geliri elde etti. Önceki sezona göre ihracat miktarı yüzde 5 azalırken, döviz getirisi yüzde 25 arttı. Ton başına ortalama ihracat fiyatı ise 4 bin 570 dolardan 6 bin dolara yükseldi.

İhracatta ABD 79,4 milyon dolarla ilk sırada yer alırken, Fransa 42 milyon dolar, Almanya ise 40 milyon dolarlık kuru incir alımıyla Türkiye’nin önde gelen pazarı oldu.

EKMMİB, üreticiler, kamu kurumları ve sivil toplum iş birliğiyle sürdürülebilir ve yüksek kaliteli üretim anlayışıyla Türk kuru incirini dünya sofralarına güvenle ulaştırmayı sürdürüyor.