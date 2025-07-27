Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Türkiye’nin çok zor ve kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, 12 Temmuz’da Cumhur İttifakı’nın yanına yeni bir siyasi yapıyı alarak “DAM ittifakı”nı oluşturduğunu söyledi. Özdağ, bu ittifakın “Terörsüz Türkiye” sloganı altında PKK ile müzakerelere devam ettiğini ve teröristlerin tahliye edilerek serbest bırakıldığını iddia etti.

“PKK gerçek silahlarını teslim etmiyor, ağır silahlarını PYD ve PJAK’a devrediyor. Terör örgütü kendisini mağlup değil, galip görüyor” diyen Özdağ, müzakerelerin terörle mücadele olmadığını belirtti. Ayrıca, Meclis’te kurulması planlanan komisyonu da “Öcalan’ı muhatap alma komisyonu” olarak niteleyip, CHP ve İYİ Parti’yi bu komisyondan çekilmeye çağırdı.

Orman yangınlarına da değinen Özdağ, İzmir’de aynı anda altı noktada yangın çıkmasının tesadüf olamayacağını savundu. “Yangınlara karşı önlem alınmadı, yangın söndürme uçakları yeterli sayıda alınmadı, ormanlar yangına hazır hale getirilmedi” diye konuştu.

Özdağ, sokaklarda artan çete ve uyuşturucu tehdidine dikkat çekerek, Zafer Partisi olarak bu tehdide karşı kapsamlı mücadele programları hazırladıklarını açıkladı. “Sokaklarda tek bir çete mensubu bırakmayacağız” dedi.

Ekonomik kriz ve vatandaşların geçim sıkıntısına da değinen Özdağ, 2008 yılında çıkarılan emeklilik yasasının iptal edilerek emekli maaşlarının artırılacağını söyledi. Ayrıca, asgari ücretlinin açlık sınırının altında yaşamasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Son olarak Türkiye’nin geleceği için üretim odaklı bir ekonomi modeli öneren Özdağ, “Türkiye’nin tapusu üzerinde terör örgütleri ile müzakere etmeyi reddetmeliyiz” diyerek sözlerini tamamladı.