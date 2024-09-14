Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 8 Eylül’de sosyal medya hesaplarından il ve ilçe teşkilatlarına yönelik talimat vererek, Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yönelik “Adil Yargılandıklarını Düşünüyor musun?” yazılı pankartların İzmir’de asılmasını istedi. Bu talimat, Özdağ’ın Polat çiftine yönelik ağır eleştirilerde bulunmasının ardından gündeme geldi ve İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin yönlendirmesiyle hızla uygulamaya konuldu.

Ümit Özdağ’ın Eleştirileri ve sosyal medya paylaşımları

Dilan ve Engin Polat çiftinin, 28 sanıklı davada yargılandığı ve 40’ar yıla kadar hapis cezası istemiyle karşı karşıya kaldığı belirtiliyor. 19 Ağustos’ta Dilan Polat ve 6 Eylül’de Engin Polat’ın tahliye edilmesi, geniş bir kamuoyunu etkilemiş ve tepkilere yol açmıştı. Özdağ, 7 Eylül tarihinde sosyal medya hesaplarından bu tahliye kararını sert bir şekilde eleştirerek, Polat çiftinin lüks yaşam tarzını ve yargıya olan güveni sarstığını ifade etti.

Sosyal medya üzerinden gelen tepkiler

Özdağ’ın açıklamaları, birçok genç ve vatandaş tarafından desteklendiği kadar, bazı eleştiriler de aldı. Özdağ, gençlere ve kamuoyuna yönelik tavsiyelerinde bulunarak, emeğiyle yaşayan bireylerin örnek alınması gerektiğini vurguladı. Sosyal medya üzerinden gelen yorumlar arasında, adalet sistemine olan güvenin sarsıldığı ve birçok bireyin ülkeyi terk etme düşüncesi taşıdığı görüldü.

İzmir’de pankartların asılması

Ümit Özdağ, 8 Eylül tarihinde sosyal medya üzerinden yayımladığı görselde, Dilan ve Engin Polat’ın fotoğraflarının yer aldığı ve altında “Adil Yargılandıklarını Düşünüyor musun?” yazılı pankartların parti teşkilatlarına asılması talimatını verdi. İzmir İl Başkanı Naşit Birgüvi’nin koordinasyonunda, bu talimat hızla uygulamaya alındı ve pankartlar İzmir il ve ilçe başkanlıklarına asıldı. Bu hareket, Özdağ’ın, adaletin ve yargının toplumda yeniden güvenilir hale getirilmesi gerektiği mesajını vermek amacıyla gerçekleştirildi.

Özdağ’ın açıklamaları ve yargı üzerine düşünceler

Özdağ, açıklamalarında, Polat çiftinin toplumdaki kötü örneklerden biri olduğunu ve gençlerin bu tür kişilere özenmemesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, adalet sisteminin zayıfladığına dair eleştirilerde bulunarak, halkın yargıya olan inancını yeniden kazanması gerektiğini vurguladı. Özdağ’ın, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar ve gelen yorumlar, bu konuya olan ilgiyi artırdı ve kamuoyunda geniş bir tartışma başlattı.

Ümit Özdağ’ın verdiği pankart talimatı ve sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalar, geniş bir kamuoyunun ilgisini çekti. Polat çiftine yönelik eleştiriler ve pankartların asılması, adaletin sağlanması gerektiği ve toplumda güvenin yeniden tesis edilmesi gerekliliğine dair mesajlar içeriyor. Bu gelişmeler, sosyal medyada geniş yankı bulmuş ve yargı sistemi üzerine önemli tartışmaların önünü açmıştır.