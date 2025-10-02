Yükseköğretimde kapsamlı değişiklikler geliyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, ders programlarından yaz okullarına, kontenjan ve AKTS düzenlemelerine kadar birçok alanda yenilikler yapılacağını açıkladı.

Ders Programları ve Mezuniyet Düzenlemeleri

Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerin lisans programlarındaki derslerin sadeleştirileceğini ve araştırma temelli öğrenme modellerinin uygulanacağını belirtti. Ayrıca, şartları sağlayan öğrencilerin üç yılda mezun olabilmelerinin önünü açacak düzenlemelerin de gündemde olduğunu söyledi.

Yaz Okullarında Esneklik

Yaz okullarında da değişiklikler planlanıyor. Öğrenciler, sadece başarısız oldukları dersleri değil, bir sonraki dönem alabilecekleri dersleri de yaz okulunda alabilecek. Bu düzenleme, öğrencilerin mezuniyet süreçlerini hızlandırmayı hedefliyor.

AKTS Kredi Sistemi Yeniden Değerlendirilecek

Özvar, dört yılda mezuniyet için gerekli 240 AKTS’nin yeniden gözden geçirileceğini kaydetti. Avrupa’daki birçok üniversitede 180 kredi ile mezuniyet mümkün olduğuna dikkat çekti.

Kontenjan Politikalarında Düzenleme

Yükseköğretimde kontenjan politikaları da revize edilecek. Eczacılık, diş hekimliği ve bazı sağlık programlarında kontenjan sayılarında düzenleme yapılacak. Geçen yıl devlet üniversitelerinde alınan karar, vakıf üniversitelerine de uygulanacak.