Başarılı oyuncu Çağlar Ertuğrul, son dönemdeki önemli projeleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. "Teşkilat", "Kalpazan", "Benim için üzülme", "Dağ" gibi popüler yapımlarda yer alan Ertuğrul, en son "Prens" dizisinde "Kaptan Van Dijk" karakterine hayat vermesiyle büyük beğeni topladı.

Koruncuk Vakfı'na anlamlı bağış

Geçtiğimiz günlerde Koruncuk Vakfı’nın 45’inci Yıl Balosu’na katılan Ertuğrul, burada eğitim alanında yaptığı katkılar nedeniyle teşekkür plaketi aldı. Ancak asıl sürpriz, balo sırasında yaptığı açıklamayla geldi. Ertuğrul, "Prens" dizisinin 3. sezonundan alacağı ücretin tamamını Koruncuk Vakfı’na bağışlayacağını duyurdu.

"Bu gece ise size müjdemi vereyim..."

Ünlü oyuncu, açıklamalarında şunları ifade etti: "Son zamanlarda yaptığım işlerle hem çocuklardan hem de izleyicilerden olumlu tepkiler aldım. En son 'Prens' dizisinde korsan karakterini sevdiler. Geçen gün bir 5 yaşındaki kız çocuğuyla sahne çekerken Prens’in şarkısı dilindeydi. Bu gece ise size müjdemi vereyim; 'Prens' dizisinin 3. sezonundan alacağım ücreti tamamen Koruncuk Vakfı’na bağışlıyorum."