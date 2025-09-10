ABD’li şarkıcı D4vd, Los Angeles’ta kendi adına kayıtlı Tesla aracında çürümüş bir ceset bulunmasıyla şoke oldu. Polis, cesedin ünlü sanatçıya ait olmadığını doğruladı ve olayın ölüm soruşturması kapsamında incelendiğini açıkladı.

Ceset aracın içinde bulundu

Los Angeles’ta bir çekici otoparkında duran ve D4vd’e ait olduğu kayıtlarda görülen Tesla aracının içinde parçalanmış ve çürümüş bir ceset bulundu. Ancak Los Angeles Polisi (LAPD), cesedin şarkıcıya ait olmadığını belirtti.

Polis D4vd’i bilgilendirdi

TMZ’ye aktarılan polis kaynaklarına göre, D4vd’ye aracının otoparka çekildiği ve içinde bir ceset bulunduğu resmi olarak bildirildi. Sanatçının olaydan habersiz olduğu ve gelişmeleri şaşkınlıkla öğrendiği ifade edildi.

Soruşturma başlatıldı

Yetkililer, aracın D4vd’e ait olmasına rağmen kendisinin olayla doğrudan bir bağlantısı olmadığını açıkladı. Olası senaryolar arasında aracın çalınmış olması veya başka kişiler tarafından kullanılması ihtimalleri değerlendiriliyor.

Kimliği belirsiz ceset

Aracın içinden çıkarılan cesedin kimliği henüz belirlenmedi. Kesin ölüm sebebi ve cesedin kimliği, adli tıp incelemesinin tamamlanmasının ardından netleşecek.