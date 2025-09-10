Fenerbahçe Spor Kulübü’nün 13-14 Eylül’de düzenlenecek olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi Milliyetçi Hareket Partisi’nden (MHP) mevcut başkan Ali Koç’a destek mesajı geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Başdanışmanı Eyyup Yıldız, Koç’a “koşulsuz destek” verdiklerini duyurdu.

MHP’den Ali Koç'a açık destek mesajı

Ali Koç’un geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli’yi ziyaret ettiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyyup Yıldız, “Fenerbahçe Kongresi’nde desteğimiz koşulsuz ve şartsız Ali Koç’tan yanadır” ifadesini kullandı.

"Koç’un etrafında kenetlenelim”

MHP’nin gençlik yapılanması Ülkü Ocakları da Ali Koç’a desteğini açıkladı. Ankara Ülkü Ocakları Başkanı Ömer Şanlı, yaptığı paylaşımda Fenerbahçe’nin tarihine ve değerlerine vurgu yaparak, kongre üyeleri ve camiaya birlik çağrısında bulundu. Şanlı, “Ali Koç’a desteğimiz tam ve koşulsuzdur” dedi.

Fenerbahçe’de yapılacak olağanüstü genel kurulda mevcut başkan Ali Koç’un yeniden aday olup olmayacağı ve karşısına çıkacak rakip isimler merakla bekleniyor. Seçim süreci kulüp camiasında yoğun tartışmalara sahne olurken, siyasi destek açıklamaları da gündemin odağına yerleşti.