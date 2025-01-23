Bolu Kartalkaya’da bir otelde çıkan yangın, ülkeyi yasa boğdu. Feci olayda 79 kişi yaşamını yitirirken, facia sonrası geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

“Derin bir üzüntü içindeyiz"

Oyunculuğu bırakarak yapımcılığa adım atan Burak Sağyaşar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurdu. Sağyaşar, ekip arkadaşı Feray Kanpolat ve kızı Oya Kanpolat’ın da yangında hayatını kaybedenler arasında olduğunu belirtti. Sağyaşar, “Derin bir üzüntü içindeyiz. Feray Kanpolat ve Oya Kanpolat başta olmak üzere, yangında yaşamını yitiren tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz,” dedi.

Naz Elmas ve Zuhal Topal’dan duygusal mesajlar

Oyuncu Naz Elmas, Feray Kanpolat ile bir dönem “Karadut” dizisinde birlikte çalıştığını hatırlatarak, “Sevgili arkadaşımız Feray Kanbolat’ı kaybetmenin tarifsiz üzüntüsünü yaşıyorum. Tüm kayıplarımıza rahmet diliyorum,” ifadelerini kullandı.

Sunucu Zuhal Topal ise duygusal bir mesajla sınıf arkadaşını kaybeden kızının yaşadığı üzüntüyü paylaştı. Topal, “Bu tarifsiz acının sorumluları cezalandırılsın. Rabbim hepimize sabır versin,” diyerek tepkisini dile getirdi.