Buca'da Üretici Kadınlara Yeni Pazar Alanları Açılıyor

Buca Belediye Başkanı Mimar Görkem Duman, makamında ağırladığı Bucalı kadınlarla buluştu. Kadınların taleplerine kulak veren Başkan Duman, Kadın Aktivite Merkezi kurslarının kısa süre içinde başlayacağını ve üretici kadınlar için yeni pazar alanlarının hayata geçirileceğini müjdeledi.

Kurslar yeniden başlıyor

Bucalı kadınların en önemli taleplerinden biri olan Kadın Aktivite Merkezi kurslarının başlaması yönündeki isteklerine yanıt veren Başkan Görkem Duman, merkezin yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından kursların yeniden başlayacağını ifade etti. Kadınların sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif yer alması gerektiğini belirten Başkan Duman, merkeze kısa süre içinde ziyarette bulunacağının altını çizdi.

Üretici kadınlara yeni pazar alanı geliyor

El emeği ürünleriyle ev ekonomisine katkı sağlayan Bucalı kadınlara bir müjde daha veren Başkan Duman, üretici kadınların emeklerini değerlendirebilecekleri yeni bir pazar alanı oluşturmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı. Başkan Duman, “Üreten kadınlarımıza destek olmak bizim önceliğimiz. Bu konuda üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

İletişim ekibi hızlı çözüm sağlıyor

Ziyarette, bir mahalledeki metruk binanın tehlike arz ettiğini ileten bir kadının, belediyenin hızlı çözüm ürettiği yönündeki takdirine teşekkür eden Başkan Duman, göreve gelir gelmez iletişimle ilgili özel bir ekip kurduklarını belirtti. Başkan Duman, “Vatandaşlarımızın şikayetlerini hızlıca tespit ediyor ve çözüm üretiyoruz. Sizlere hizmet etmek benim görevim” ifadelerini kullandı.