Havayolu şirketi AJet, indirimli uçak bileti kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında, yurt içi tek yön direkt uçuşlar 599 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Toplamda 111 bin bilet satışa çıkarken, biletler yalnızca AJet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

İndirimli fiyatlarla seyahat fırsatı

AJet’in Ramazan dönemi için başlattığı kampanyada, 5 Şubat-26 Mart arasında yapılacak seyahatlerde geçerli olan biletler, vergi ve harçlar dahil 599 TL’den başlayan fiyatlarla alıcılarını bekliyor. Kampanya, 41 farklı yurt içi noktayı kapsıyor ve sadece sınırlı süreyle geçerli.