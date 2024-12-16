Kırım Yarımadası'nın doğusundaki Kerç Boğazı'nda şiddetli fırtına nedeniyle iki Rus tankeri kaza yaptı. Toplam 62 bin varil petrol ürünü taşıyan tankerlere ilişkin kurtarma çalışmaları sürerken, çevre üzerindeki olası etkiler endişe yaratıyor.

Kerç Boğazı’nda kazaya uğrayan tankerlere ilişkin açıklamalara göre, Volgoneft 212 ve Volgoneft 239 isimli gemilerde toplamda 9 bin 200 ton petrol ürünü bulunuyordu. Volgoneft 212'nin ikiye ayrılarak kısmen batması, denize çok miktarda petrol sızıntısına yol açtı. Uzmanlar, bu miktardaki sızıntının bölge ekosistemine yıllarca sürebilecek zararlar verebileceğini vurguluyor.

Bir kişi öldü, 11 kişi hastaneye kaldırıldı, 15 mürettebat kurtarıldı

Pazar günü fırtına nedeniyle ikiye bölünen Volgoneft 212 adlı tankerin baş kısmı battı. Mürettebattan bir kişi hayatını kaybederken, 11 kişi hastaneye kaldırıldı.

Taman Limanı yakınlarında karaya oturan Volgoneft 239 tankerindeki 15 mürettebat kurtarıldı. Gemideki petrolün ne kadarının sızdığı henüz belirlenemedi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığı, deniz kirliliğinin etkilerini hafifletmek için bölgeye özel ekipman ve temizlik ekipleri gönderildiğini açıkladı.

Kerç Boğazı, Karadeniz ile Azak Denizi'ni birleştiren stratejik bir geçit. Bölge, Rusya'nın petrol ürünleri ve tahıl ihracatında önemli bir rol oynuyor. Ancak 2014'te Rusya’nın Kırım’ı ilhakından bu yana uluslararası anlaşmazlıkların odağında.

Çevreye telafisi zor zararlar verebilir

Yetkililer, petrol sızıntısını kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ediyor. Ancak uzmanlar, bu büyüklükteki kazaların uzun vadede çevreye telafisi zor zararlar verebileceğini belirtiyor. Deniz canlılarının zarar görmesi, balıkçılık sektörünün etkilenmesi ve kıyı bölgelerinde petrol kirliliği gibi sorunlar gündemde.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, kazadan sonra acil bir çalışma grubu kurulması ve kazanın etkilerinin minimize edilmesi için talimat verdi. Ayrıca, güvenlik ihlalleri olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlatıldı.

Deniz taşımacılığı uzmanları, eski gemilerin fırtına gibi zorlu koşullara dayanamadığını ve bu tür kazaların tekrarlanmaması için yeni önlemler alınması gerektiğini savunuyor. Çevre örgütleri ise kazanın boyutlarına dikkat çekerek, uluslararası iş birliğinin şart olduğunu dile getiriyor.