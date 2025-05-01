Urla Belediyesi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesinde önemli bir adım atarak 305 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevde olan personelin geriye dönük toplu iş sözleşmesi alacaklarını ödedi. Bu kararla emekçiler çifte bayram sevinci yaşadı.

Urla’da 1 Mayıs korteji

1 Mayıs kapsamında Urla’da kortej yürüyüşü ve kutlama programı düzenlendi. Etkinliğe Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, önceki dönem İzmir Milletvekili Alaattin Yüksel, CHP Urla İlçe Başkanı Pelin Karasakal, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, belediye meclis üyeleri, işçi ve memur sendikaları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“İşçinin hakkı Urla Belediyesi’nin onurudur”

Cumhuriyet Meydanı’nda konuşan Başkan Selçuk Balkan, 2023 yılındaki 1 Mayıs konuşmasını hatırlatarak verdikleri sözleri yerine getirdiklerini vurguladı:

“Geçtiğimiz yıl bu meydanda ‘işçiden ve emekçiden yana olacağız’ demiştim. Bu süreçte kadrolu işçilerimiz, memurlarımız ve son olarak KHK’lı personelimiz için toplu iş sözleşmeleri imzaladık. ‘İşçinin hakkı, Urla Belediyesi’nin onurudur’ diyerek çıktığımız bu yolda, emeğin karşılığının sadece bir teşekkürle sınırlı kalamayacağını gösterdik.”

“Maaşlar bir gün gecikmedi, alacaklar ödendi”

Tüm ekonomik zorluklara rağmen çalışanların maaşlarının eksiksiz ödendiğini belirten Balkan, şu ifadeleri kullandı:

“Hiçbir emekçimizin maaşını bir gün dahi geciktirmedik. Bununla da yetinmeyip, toplu iş sözleşmesinden doğan geriye dönük alacaklarını 1 Mayıs’tan önce ödedik. Emeğe saygımızı ve kararlılığımızı ortaya koyduk.”

Başkan Balkan, konuşmasını tüm işçilerin ve emekçilerin bayramını kutlayarak sonlandırdı:

“Urla, belediye çalışanlarımızın emeğiyle güzelleşiyor. Yaşasın 1 Mayıs!”