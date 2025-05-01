BETAM verilerine göre İzmir’de kiralar 12 ayın 11’inde artış gösterdi. Mart 2025’te metrekare kira 248,3 TL’ye ulaştı.

İzmir’de kiralar rekor kırdı

BETAM ve sahibinden.com tarafından yayımlanan verilere göre, İzmir’de kiralar Mart 2024’ten Mart 2025’e kadar geçen 12 aylık sürecin 11 ayında artış gösterdi.

Metrekare başına ortalama 248,3 TL

Mart 2025 itibarıyla İzmir’de metrekare başına ortalama kira bedeli 248,3 TL oldu. Bir yıl önce bu rakam 168 TL seviyesindeydi. Böylece bir yılda ortalama kira metrekare fiyatı 80 TL’yi aşkın artış gösterdi.

Reel fiyatlar da yükseldi

Veriler, yalnızca Temmuz 2024’te reel fiyatların gerilediğini; diğer 11 ayda ise enflasyondan arındırılmış kira fiyatlarının da yükseldiğini ortaya koydu. Bu durum, kira artışlarının sadece enflasyondan değil, aynı zamanda konut arz-talep dengesizliğinden de kaynaklandığını gösterdi.

Türkiye geneline kıyasla farklı seyir

Türkiye genelinde bazı aylarda reel kira düşüşleri yaşanırken, İzmir’de bu tablo oldukça istikrarlı şekilde yükseliş yönlü oldu. Bu da İzmir’in konut piyasasında arzın talebi karşılamadığına işaret etti.