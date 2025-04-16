İzmir Büyükşehir Belediyesi, Urla Belediyesi ve Urla Otelciler Derneği iş birliğiyle, Urla’daki otel işletmelerine yönelik temel yangın eğitimi düzenlendi. Eğitimde, yangın anında yapılması gerekenler teorik ve uygulamalı olarak aktarıldı.

Yangına müdahalede ilk adım

Urla Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen eğitimde, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı İtfaiye Eğitim Şube Müdürlüğü’nden Eğitmen Birol Haktanır, yangın güvenliği konusunda kritik bilgiler paylaştı.

Haktanır, yangın sırasında yapılacak ilk ve en önemli adımın, yangını çevreye duyurmak olduğunu vurguladı:

“Yangın çıktığında önce ortamdaki insanlara haber verilmeli. Alarm sistemi varsa aktif hale getirilmeli, yoksa yüksek sesle uyarı yapılmalı. Ardından 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalı ve yangın açık bir şekilde tarif edilmelidir.”

Yangına sebep olan nedenler anlatıldı

Eğitimde, yangınların başlıca nedenleri arasında tedbirsizlik, ihmal, dikkatsizlik ve bilgisizlik gösterildi. Eğitmen Birol Haktanır, özellikle sigara izmaritlerinin gelişi güzel atılmasının hâlâ önemli bir risk faktörü olduğuna dikkat çekti. Ayrıca sabotaj, trafik kazaları ve doğa olaylarının da yangınlara yol açabileceği ifade edildi.

Uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi

Eğitimin sonunda katılımcılar, Urla İtfaiye Grubu’nun gözetiminde yangın tüpü kullanımı ve yangına güvenli şekilde yaklaşma konularında uygulamalı tatbikat yaptı. Bu uygulamalı bölümle katılımcıların teorik bilgileri pratikte deneyimlemesi sağlandı.

Turizm sezonu öncesi bilinçlendirme

Yaklaşan yaz sezonu ve artan turist yoğunluğu öncesinde düzenlenen eğitimle birlikte, otel işletmecilerinin yangına karşı bilinçli ve hazırlıklı olmaları amaçlandı. Katılımcılara, kendi işletmelerinde yangın tatbikatları düzenlemeleri ve acil durum planlarını gözden geçirmeleri önerildi.