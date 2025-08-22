Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, bir takım temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kuşadası’na geldi. Ziyaretlerine CHP Kuşadası İlçe Başkanlığı’ndan başlayan Milletvekili Cumhur Uzun, parti binasında yaptığı konuşmada, “Aydın halkı Atatürk Kent Meydanı’ndaki mitingde, iradesine sahip çıkıp, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesiyle çalınan oylarını geri istedi. Ben AKP’ye geçmeyi düşünen arkadaşlara Aydın mitingini bir kez daha adres gösteriyorum. Mitingi iyi okusunlar” dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, seçim çalışmaları kapsamında görevlendirildiği Aydın’da Kuşadası’nı ziyaret etti. İlk olarak CHP Kuşadası İlçe Örgütü ile bir araya gelen CHP’li Vekili, burada CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek ve parti yöneticileri ile CHP’li Kuşadası Belediye Meclis üyeleri karşıladı.

ÇERÇİOĞLU’NUN GERÇEK YÜZÜ ORTAYA ÇIKTI

Gündeme ilişkin konuların ele alındığı toplantının açılış konuşmasını CHP Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek yaptı. CHP Kuşadası İlçe Örgütü Gürbilek konuşmasında, CHP’den istifa ederek AKP’ye geçen Özlem Çerçioğlu’nun millet iradesini gasp ettiğini söyledi. Aydın seçimlerinin biran önce yenilenmesi gerektiğini belirten Gürbilek, tüm kamuoyunun Özlem Çerçioğlu’nun gerçek yüzünü gördüğünü ifade etti.

“AÇIKÇA OY HIRSIZLIĞI YAPTI”

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun ise, Aydın halkının Atatürk Kent Meydanı’ndaki mitingde, Özlem Çerçioğlu’nun AKP’ye geçmesiyle çalınan oylarını geri istediğini açıkça gösterdiğini ifade etti. CHP’den istifa edip, AKP’ye katılmayı düşünenler için Aydın Atatürk Kent Meydanı’ndaki mitingi adres gösterdiğini belirten CHP’li Vekil Uzun, “AKP’ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, açıkça oy hırsızlığı yaptı. Bunu Aydın’daki mitingde hep bir ağızdan haykırdık. Ben AKP’ye geçmeyi düşünen arkadaşlara Aydın mitingini iyi okumalarını tavsiye ediyorum. Aslında Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanması ve Özlem Çerçioğlu’nun yaptığı davranış bize neyle karşı karşıya olduğumuzu da gösterdi. Seçime kadar önümüzde uzun ve çetin bir yol var. Bu nedenle daha çok çalışmak ve kenetlenmek zorundayız” diye konuştu.

STK’LAR VE ESNAFA ZİYARET

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun daha sonra, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Kuşadası Şoförler ve Otomobilciler Odası, Kuşadası Esnaf VE sanatkarlar Odası, Kuşadası Ticaret Odası ve TÜRSAB’ı da ziyaret eden CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, kentin turistik çarşılarına uğrayarak esnafın sorun, talep ve çözüm önerilerini dinledi.