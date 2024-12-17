Uşak'ta Salı günü sisli ve puslu bir hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık ise 9°C olarak ölçülecek. Rüzgar hafif esecek.  Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayları: 

Sabahın ilk saatleri (06.00 - 09.00)

Sabah saatlerinde Uşak’ta hava sisli olacak. Düşük sıcaklık ve sisin etkisiyle görüş mesafesi kısalabilir.

  • Sıcaklık: 1°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 1°C
  • Nem Oranı: %66
  • Rüzgar Hızı: Ortalama 3 km/sa, maksimum 8 km/sa

Soğuk havanın hissedileceği bu saatlerde, özellikle trafiğe çıkacaklar dikkatli olmalı ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı hazırlıklı olmalı.

Öğleye doğru (09.00 - 12.00)

Sis yerini puslu bir havaya bırakacak ve sıcaklık biraz yükselecek.

  • Sıcaklık: 7°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 7°C
  • Nem Oranı: %44
  • Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 13 km/sa

Görüş mesafesi artarken, hafif rüzgarlar ve düşük nem oranı, havayı daha keyifli hale getirecek.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Günün en sıcak saatleri öğle vakitlerinde yaşanacak. Hava puslu olmaya devam edecek.

  • Sıcaklık: 9°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 9°C
  • Nem Oranı: %45
  • Rüzgar Hızı: Ortalama 5 km/sa, maksimum 16 km/sa

Dışarı çıkmayı planlayanlar için havanın bu saatlerde oldukça rahat olacağını söylemek mümkün.

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İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

Öğle sonrasında sıcaklık tekrar düşmeye başlayacak ve hava puslu olarak devam edecek.

  • Sıcaklık: 7°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 7°C
  • Nem Oranı: %65
  • Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 16 km/sa

Nem oranındaki artış, serinliğin daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde sıcaklık iyice düşerek 5°C seviyelerine inecek. Hava yine puslu olacak.

  • Sıcaklık: 5°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 5°C
  • Nem Oranı: %66
  • Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 6 km/sa

Serin hava etkisini artıracak ve nem oranının yüksek seyretmesiyle pus etkisi yoğunlaşabilir.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Günün son saatlerinde hava tekrar sisli hale gelecek. Sıcaklık daha da düşerek 4°C olacak.

  • Sıcaklık: 4°C
  • Hissedilen Sıcaklık: 4°C
  • Nem Oranı: %65
  • Rüzgar Hızı: Ortalama 1 km/sa, maksimum 5 km/sa

Bu saatlerde sisin yoğunlaşmasıyla birlikte gece görüşü zorlaşabilir.

Kaynak: HABER MERKEZİ