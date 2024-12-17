Uşak'ta Salı günü sisli ve puslu bir hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık ise 9°C olarak ölçülecek. Rüzgar hafif esecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.

Saatlik hava durumu detayları:

Sabahın ilk saatleri (06.00 - 09.00)

Sabah saatlerinde Uşak’ta hava sisli olacak. Düşük sıcaklık ve sisin etkisiyle görüş mesafesi kısalabilir.

Sıcaklık: 1°C

1°C Hissedilen Sıcaklık: 1°C

1°C Nem Oranı: %66

%66 Rüzgar Hızı: Ortalama 3 km/sa, maksimum 8 km/sa

Soğuk havanın hissedileceği bu saatlerde, özellikle trafiğe çıkacaklar dikkatli olmalı ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı hazırlıklı olmalı.

Öğleye doğru (09.00 - 12.00)

Sis yerini puslu bir havaya bırakacak ve sıcaklık biraz yükselecek.

Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem Oranı: %44

%44 Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 13 km/sa

Görüş mesafesi artarken, hafif rüzgarlar ve düşük nem oranı, havayı daha keyifli hale getirecek.

Öğle saatleri (12.00 - 15.00)

Günün en sıcak saatleri öğle vakitlerinde yaşanacak. Hava puslu olmaya devam edecek.

Sıcaklık: 9°C

9°C Hissedilen Sıcaklık: 9°C

9°C Nem Oranı: %45

%45 Rüzgar Hızı: Ortalama 5 km/sa, maksimum 16 km/sa

Dışarı çıkmayı planlayanlar için havanın bu saatlerde oldukça rahat olacağını söylemek mümkün.

İkindi saatleri (15.00 - 18.00)

Öğle sonrasında sıcaklık tekrar düşmeye başlayacak ve hava puslu olarak devam edecek.

Sıcaklık: 7°C

7°C Hissedilen Sıcaklık: 7°C

7°C Nem Oranı: %65

%65 Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 16 km/sa

Nem oranındaki artış, serinliğin daha fazla hissedilmesine neden olabilir.

Akşam saatleri (18.00 - 21.00)

Akşam saatlerinde sıcaklık iyice düşerek 5°C seviyelerine inecek. Hava yine puslu olacak.

Sıcaklık: 5°C

5°C Hissedilen Sıcaklık: 5°C

5°C Nem Oranı: %66

%66 Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 6 km/sa

Serin hava etkisini artıracak ve nem oranının yüksek seyretmesiyle pus etkisi yoğunlaşabilir.

Gece saatleri (21.00 - 24.00)

Günün son saatlerinde hava tekrar sisli hale gelecek. Sıcaklık daha da düşerek 4°C olacak.

Sıcaklık: 4°C

4°C Hissedilen Sıcaklık: 4°C

4°C Nem Oranı: %65

%65 Rüzgar Hızı: Ortalama 1 km/sa, maksimum 5 km/sa

Bu saatlerde sisin yoğunlaşmasıyla birlikte gece görüşü zorlaşabilir.