Uşak'ta Salı günü sisli ve puslu bir hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 1°C, en yüksek sıcaklık ise 9°C olarak ölçülecek. Rüzgar hafif esecek. Gün boyunca hava durumundaki değişiklikler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından güncelleniyor.
Saatlik hava durumu detayları:
Sabahın ilk saatleri (06.00 - 09.00)
Sabah saatlerinde Uşak’ta hava sisli olacak. Düşük sıcaklık ve sisin etkisiyle görüş mesafesi kısalabilir.
- Sıcaklık: 1°C
- Hissedilen Sıcaklık: 1°C
- Nem Oranı: %66
- Rüzgar Hızı: Ortalama 3 km/sa, maksimum 8 km/sa
Soğuk havanın hissedileceği bu saatlerde, özellikle trafiğe çıkacaklar dikkatli olmalı ve görüş mesafesindeki azalmaya karşı hazırlıklı olmalı.
Öğleye doğru (09.00 - 12.00)
Sis yerini puslu bir havaya bırakacak ve sıcaklık biraz yükselecek.
- Sıcaklık: 7°C
- Hissedilen Sıcaklık: 7°C
- Nem Oranı: %44
- Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 13 km/sa
Görüş mesafesi artarken, hafif rüzgarlar ve düşük nem oranı, havayı daha keyifli hale getirecek.
Öğle saatleri (12.00 - 15.00)
Günün en sıcak saatleri öğle vakitlerinde yaşanacak. Hava puslu olmaya devam edecek.
- Sıcaklık: 9°C
- Hissedilen Sıcaklık: 9°C
- Nem Oranı: %45
- Rüzgar Hızı: Ortalama 5 km/sa, maksimum 16 km/sa
Dışarı çıkmayı planlayanlar için havanın bu saatlerde oldukça rahat olacağını söylemek mümkün.
İkindi saatleri (15.00 - 18.00)
Öğle sonrasında sıcaklık tekrar düşmeye başlayacak ve hava puslu olarak devam edecek.
- Sıcaklık: 7°C
- Hissedilen Sıcaklık: 7°C
- Nem Oranı: %65
- Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 16 km/sa
Nem oranındaki artış, serinliğin daha fazla hissedilmesine neden olabilir.
Akşam saatleri (18.00 - 21.00)
Akşam saatlerinde sıcaklık iyice düşerek 5°C seviyelerine inecek. Hava yine puslu olacak.
- Sıcaklık: 5°C
- Hissedilen Sıcaklık: 5°C
- Nem Oranı: %66
- Rüzgar Hızı: Ortalama 2 km/sa, maksimum 6 km/sa
Serin hava etkisini artıracak ve nem oranının yüksek seyretmesiyle pus etkisi yoğunlaşabilir.
Gece saatleri (21.00 - 24.00)
Günün son saatlerinde hava tekrar sisli hale gelecek. Sıcaklık daha da düşerek 4°C olacak.
- Sıcaklık: 4°C
- Hissedilen Sıcaklık: 4°C
- Nem Oranı: %65
- Rüzgar Hızı: Ortalama 1 km/sa, maksimum 5 km/sa
Bu saatlerde sisin yoğunlaşmasıyla birlikte gece görüşü zorlaşabilir.