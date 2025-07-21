Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilen ÖTV matrah düzenlemesi otomotiv sektöründe çarpıcı etkiler yaratmaya başladı. Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, yapılan değişikliğin yalnızca fiyatlara değil, tüketici beklentilerine ve sektörün yapısına da zarar verdiğini belirtti. Temmuz 2025 itibarıyla sıfır araç satışlarında yüzde 18 oranında daralma gözlendiği ifade edilirken, benzer bir düzenleme sonrası 2021’de satışların yüzde 21 azaldığı hatırlatıldı.



“Bu Yasa, Sektörün Altına Konulmuş Bir Dinamit”

Torun, yeni ÖTV düzenlemesinin piyasaya yalnızca maliyet değil, belirsizlik de getirdiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Yeni sistemde matrah kademeleri kaldırıldı, ÖTV oranı %80–220 bandına çıktı. Bu da fiyatlarda kısa vadede %15–25 artış demek. Araç sahibi olmak artık hayal. Bu durum sosyal adalet algısını da zedeliyor.”

Araç Parkı Yaşlanıyor, Vergi Geliri Düşüyor

Türkiye’de 2024 sonu itibarıyla 28,5 milyon motorlu taşıt bulunduğunu, bunların 19,4 milyonunun binek ve hafif ticari araç olduğunu belirten Torun, yaşlanan araç parkına dikkat çekti:

“Ortalama araç yaşı 14’ten 17’ye çıkma riski taşıyor. Bu, çevresel maliyet artışı ve MTV gelirinde azalma anlamına gelir. ÖTV düşük tutulursa satış hacmi artar, 0–3 yaş araçlara çift MTV modeliyle vergi sürdürülebilirliği sağlanabilir.”

“Ticari Araçta Lüks Vergisi Uygulanıyor”

Pick-up sınıfı araçlarda ÖTV’nin %4’ten %50’ye çıkarılmasının esnaf araçlarını lüks segmentine taşıdığını belirten Torun, bazı modellerde 1 milyon TL’ye kadar ek vergi yükü oluştuğunu söyledi. Bu durumun hizmet fiyatlarına yansıyacağını ve küçük işletmelerin rekabet gücünü azaltacağını ifade etti.

“Bu Kadar Değişken Bir Sistemde Plan Yapılamaz”

Aynı motor gücüne sahip araçların kasa tipine göre farklı vergi dilimlerine girmesini eleştiren Torun, otomotiv sektöründe yatırım ve satış planlamasının bu şartlar altında yapılamayacağını kaydetti:

“Türkiye, 2024’te 38 milyar dolar otomotiv ihracatının 23 milyar dolarını otomobilden sağladı. Avrupa’da 3’üncü, dünyada 13’üncü sıradayız. Ama iç pazarda ‘bir araba kendine, iki araba devlete’ denk geliyor.”

“Elektrikli Araçta Satış Var, Şarj Yok”

Elektrikli araçların yaygınlaştığını ancak şarj altyapısının bu artışı karşılamadığını dile getiren Torun, altyapı yetersizliğinin hem kullanıcı hem yatırımcı açısından caydırıcı olduğunu vurguladı:

“Türkiye’de yaklaşık 85 bin elektrikli araç var ama sadece 5 bin şarj istasyonu bulunuyor. Her 17 araca bir istasyon düşüyor. Bu sürdürülemez bir tablo.”

“Vergiyle Değil, Dönüşümle Büyümeliyiz”

EGOD Başkanı Torun, çözüm önerilerini şu sözlerle özetledi:

“Vergi gelirini günü kurtarmaya değil, dönüşüme yöneltmeliyiz. Bu dönüşüm meslek liselerinde başlar, öğretmen altyapısıyla büyür. Sektör, kamu ve tüketici olarak aynı masada buluşmaya hazırız.”