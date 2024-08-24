Uşak'ın Eşme ilçesinde, Davutlar ve Narıncalı köyleri yakınlarındaki meşelik alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan iki ayrı yangın, ekipleri seferber etti. Yangınların hızla büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve itfaiye ekibi sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerle mücadele edebilmek için havadan da yoğun bir müdahale başlatıldı. Toplamda 6 helikopter ve 4 uçak yangına havadan müdahale etti.

Ancak havanın kararmasıyla birlikte helikopter ve uçakların çalışmalarına ara verildi. Ekipler ise karadan yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bölgeye yakın yerleşim alanları için de önlem alınırken, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların gece boyunca süreceği bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için incelemelerin sürdüğünü ve vatandaşlardan dikkatli olmalarını istedi.