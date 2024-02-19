Yeşil Karaağaç Mahallesi'ndeki Karaağaç Göleti'ne otomobilin düştüğü ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce başlatılan çalışmalarda otomobildeki G.K'nin kendi imkanıyla kurtulduğu belirlendi.

Otomobille suya gömülen Ramazan Kısa için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

AFAD İzmir Müdürlüğü Sualtı Arama ve Kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Kısa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından çıkartılan cenaze, otopsi için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Ramazan Kısa ile G.K'nin göletin kıyısına park ettikleri otomobilde bulundukları esnada aracın henüz belirlenemeyen nedenle hareket ederek suya düştüğü öğrenildi.