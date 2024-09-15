Uşak’ın Bozkurt Mahallesi Hisarkapı Uluyolu Caddesi’nde meydana gelen trajik kazada, bir otomobil yaklaşık 3 metre yükseklikten bir binanın dışındaki bodrum katına inen merdivenin boşluğuna düştü. Kaza sonucunda araçta bulunan Gürhan Taşavlı (17) hayatını kaybederken, sürücü R.B. (22) ise yaralandı.

Sürücü ve yolcu sıkıştı

Olayın ardından hızla olay yerine intikal eden 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü ve yolcuyu kurtarma çalışmalarına başladı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarılan Gürhan Taşavlı ve R.B., ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

Taşavlı, hastanede hayatını kaybetti

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan Gürhan Taşavlı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü R.B.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil vinçle çıkarıldı

Kaza sonrası olay yerinde yapılan çalışmalar kapsamında, merdiven boşluğuna sıkışan otomobil, vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.