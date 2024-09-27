Son yıllarda uzay teknolojileri, çevre sorunlarının çözümünde yeni umutlar vaat ediyor. Uydu görüntülerinin, süper bilgisayarlar ve gelişmiş arama algoritmalarıyla birleştirilerek deniz yüzeyindeki atıkları düzenli olarak tespit etme ve izleme potansiyeli üzerine yapılan bir çalışma, bu alanda önemli bulgular sunuyor.

Çalışma detayları

2015-2021 yılları arasında Avrupa Birliği’nin Copernicus Sentinel-2 uydusundan elde edilen veriler, Akdeniz'deki atıkların 94,5 kilometrekarelik bir alanı kapladığını ve bu alanın yaklaşık 7.500 futbol sahasına eşdeğer olduğunu ortaya koydu. Çalışmanın yazarlarından Andrés Cozar, bu başarıya yalnızca süper bilgisayarlar ve gelişmiş algoritmalar sayesinde ulaşıldığını vurguladı. Ekip, bir metrekare kadar küçük lekeleri tespit etme kabiliyetine sahipken, mevcut uydu teknolojisi 20 metrekareden küçük lekeleri algılayamıyor.

Deniz atıklarının haritalanması

Araştırmacılar, Akdeniz’deki en kapsamlı deniz atıkları haritasını çıkararak en kirli bölgeleri, yıllar içindeki büyük değişiklikleri ve karasal atık giriş noktalarını belirledi. Örneğin, Suez Kanalı'na geçiş yapmak üzere bekleyen gemilerin bulunduğu bölgede yüzen çöp hotspot'u tespit edildi. Bu tür veriler, deniz temizliği için hedefli stratejilerin geliştirilmesine yardımcı olabilir.

Sensör geliştirme süreci

Deniz atıklarını izlemek için en uygun sensörlerin belirlenmesi, çeşitli atık bileşenlerinin yansıttığı radyasyonun bilinmesini gerektiren uzun bir süreçtir. Çalışmanın amacı, deniz atıklarını uzaydan izlemek için gerekli teknik özellikleri, spektral aralıkları, gereken uydu sayısını ve gözlem yüksekliğini belirlemekti. Araştırmacılar, denizden toplanan atık malzemeleri yapay güneş radyasyonuna maruz bırakarak spektral veriler elde etti ve bu verileri kullanarak sensörün farklı deniz ve iklim koşullarında hangi yüksekliklere ulaşacağını belirledi.

Sonuç

Bu çalışma, deniz atıklarının uzaydan izlenmesi ve temizlenmesi için gelecekteki çabaların temelini oluşturabilir. Uyduların ve gelişmiş algoritmaların birleşimi, deniz temizliği konusunda yeni bir dönemin kapılarını aralayabilir.