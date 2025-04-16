Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin vazgeçilmezi haline gelen yeşil çay, antioksidan zenginliği ve metabolizma hızlandırıcı etkisiyle dikkat çekiyor. Ancak sağlık uzmanları, bu içeceğin bilinçsizce tüketilmesinin ciddi sorunlara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

Demir eksikliği olanlar dikkat!

Beslenme uzmanları, yeşil çayın içeriğinde bulunan tanen maddesinin, demir emilimini önemli ölçüde engellediğine dikkat çekiyor. Bu durum, özellikle demir eksikliği yaşayan kişilerde kansızlık şikayetlerinin artmasına neden olabilir.

Mide problemleri ve reflü riski

Yeşil çay aç karnına tüketildiğinde, mide asidini artırarak bulantı, hazımsızlık, asit reflüsü ve mide yanması gibi şikâyetleri tetikleyebiliyor. Uzmanlar, bu gibi olumsuz etkilerden korunmak için yeşil çayın mutlaka yemeklerden sonra tüketilmesini öneriyor.

Kafein uykuyu kaçırıyor, anksiyeteyi tetikleyebilir

Yeşil çay, düşük oranda da olsa kafein içerdiğinden, günde birkaç fincandan fazla tüketildiğinde uyku bozukluklarına ve anksiyeteye yol açabilir. Özellikle akşam saatlerinde içilen yeşil çay, uykuya geçişi zorlaştırabilir.

Karaciğer sağlığı için risk oluşturabilir

Aşırı miktarda tüketilen yeşil çayın, içerdiği yoğun antioksidanlar nedeniyle karaciğeri yorabileceği belirtiliyor. Bazı bilimsel çalışmalar, uzun vadeli aşırı tüketimin karaciğer fonksiyonlarını olumsuz etkileyebileceğini ortaya koyuyor.

Peki ne kadar yeşil çay içilmeli?

Uzmanlara göre, günde 2-3 fincan yeşil çay, sağlıklı bireyler için ideal bir tüketim miktarı. Ancak herhangi bir sağlık sorunu olanların, özellikle mide ve karaciğer problemi yaşayanların mutlaka doktoruna danışması gerekiyor.