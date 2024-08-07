Banka hisselerine yatırım yapmak isteyenler için cazip bir seçenek olan İş Portföy BIST Banka Endeksi Hisse Fonu (TAU), son bir yılda %109,17 oranında değer kazanarak yatırımcısına yüksek getiri sağladı. Fonun yılbaşından bu yana getirisi ise %60,39 olarak gerçekleşti.

TAU fonu nedir?

TAU Fonu, toplam değerinin en az %80'ini Borsa İstanbul'da işlem gören banka hisselerine yatıran bir yatırım fonudur. Bu sayede yatırımcılar, tek bir işlemle BIST Banka Endeksi'ndeki tüm hisselere yatırım yapmış gibi getiri elde edebilirler.

Fonun avantajları:

Son bir yılda %109'luk getiriyle dikkat çeken fon, uzun vadeli yatırımcılar için cazip bir seçenek sunuyor.

Fon, alanında uzman profesyoneller tarafından yönetiliyor ve yatırımcıların kazancını endeks performansının üzerine çıkarmayı hedefliyor.

Fonun yönetim ücreti %1,90 gibi düşük bir oranda.

Fonbul.com gibi platformlar üzerinden kolayca alınıp satılabiliyor.

Banka endeksi fonlarına yatırım yapmak ne anlama geliyor?

Banka endeksi fonlarına yatırım yapmak, Borsa İstanbul'da işlem gören bankaların hisse senetlerine farklı ağırlıklarla yatırım yapmak anlamına geliyor. Bu fonlar, BIST Banka Endeksi'ne paralel bir getiri sunarak yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine ve risklerini azaltmalarına yardımcı oluyor.