İzmir Valisi Süleyman Elban, 2025 yılının ilk dokuz ayında kentte kişilere karşı işlenen suçların geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında azaldığını açıkladı. Mal varlığına karşı suçlarda da önemli düşüşler yaşandığını belirten Elban, suç oranlarındaki gerilemeyi güvenlik birimlerinin koordineli çalışmaları ve alınan önleyici tedbirlere bağladı.



Kişilere karşı işlenen suçlarda düşüş

Vali Süleyman Elban, 1 Ocak–30 Eylül 2025 tarihleri arasındaki güvenlik ve asayiş faaliyetlerine ilişkin verileri basın toplantısında paylaştı.

Kent genelinde kişilere karşı toplam 29 bin 363 suç işlendiğini belirten Elban, bu sayının geçen yılın aynı döneminde 32 bin 973 olduğunu ifade etti.

Kişilere karşı işlenen suçlarda en yüksek azalma “kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçunda yüzde 27 oranında gerçekleşti. Cinsel saldırı ve konut dokunulmazlığının ihlali suçlarında yüzde 21, kasten öldürme suçlarında ise yüzde 20 oranında gerileme kaydedildi.

Mal varlığına karşı suçlarda dikkat çekici azalma

Mal varlığına karşı işlenen suçlarda toplam olay sayısı 2024’te 9 bin 569 iken, 2025’te 6 bin 124’e düşerek yüzde 36 oranında azaldı. Düşüş oranları şöyle sıralandı:

Yankesicilik: yüzde 75

Kapkaç: yüzde 67

Otodan hırsızlık: yüzde 59

İş yerinde ve kurumda hırsızlık: yüzde 58

Evden hırsızlık: yüzde 42

Organize suçlara büyük darbe

Organize suçlarla mücadelede yılın ilk dokuz ayında 228 operasyon düzenlendi. Bu operasyonlarda 166 suç örgütü çökertildi.

Uyuşturucuyla mücadelede Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamında 2 bin 419 operasyon gerçekleştirildi, bin 817 kişi tutuklandı. 190–191. maddeler kapsamında ise 15 bin 514 olay kaydedildi; toplamda bin 898 kişi tutuklanırken, 4 bin 388 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vali Elban, bu dönemde 19 bin 150 kişinin hapis yakalamasıyla yakalandığını, 31 bin 176 kişi hakkında ifade işlemi yapıldığını açıkladı.

Silah operasyonları ve el konulanlar

Silah kaçakçılığı operasyonlarında 4 bin 744 kişi hakkında işlem yapıldı. Aralarında 2 bin 448 tabanca ve bin 437 av tüfeğinin bulunduğu toplam 4 bin 602 silaha el konuldu.

Trafik denetimlerinde büyük artış

Trafik güvenliği çalışmalarında önemli bir artış yaşandı.

Denetlenen araç sayısı yüzde 95 artarak 8 milyon 566 bin 232’ye yükseldi.

İşlem yapılan araç sayısı 1 milyon 284 bin 230’a ulaştı.

Okul servisi denetimleri yüzde 71 artışla 32 bin 102’ye çıktı, işlem yapılan servis sayısı ise 7 bin 67 oldu.