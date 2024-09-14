Valve, daha önce beta sürecini başlattığı Steam Aileleri özelliğinin tam sürüme geçtiğini açıkladı. Bu yeni özellik, hem Steam Aile Paylaşımı'nı hem de Steam Aile Görünümü'nü birleştirerek, aile üyelerinin oyun kütüphanelerini ve hesaplarını tek bir panelden yönetme imkânı sunuyor.

Kullanıcılar, Steam ailesine en fazla 5 aile üyesi ekleyebiliyor. Toplamda 6 kişilik bir grup oluşturan bu sistem sayesinde aile üyeleri birbirlerinin kütüphanelerinde yer alan oyunlara otomatik olarak erişebiliyor. Aile Paylaşımı, Ebeveyn Kontrolleri ve Çocuklardan Gelen Satın Alma Talepleri gibi özellikler, kullanıcıların hesapları daha kolay yönetmelerini sağlıyor.

Valve'in açıklamasına göre, aile üyeleri birbirlerinin paylaşılabilir oyunlarına erişim kazanabiliyor ve aynı anda çevrimiçi olarak farklı oyunlar oynayabiliyor. Eğer bir oyun kütüphanede birden fazla kopyaya sahipse, aynı oyun birden fazla kişi tarafından aynı anda oynanabiliyor.

Ebeveyn kontrolleri

Yetişkinler, çocuk hesaplarına yönelik denetimleri sıkılaştırarak şunları yapabiliyor:

Oyun erişimi izni verebilir.

Steam mağazasını, arkadaş sohbetini ve topluluk erişimini kısıtlayabilir.

Günlük oyun süresi sınırlaması getirebilir.

Oyun süresi raporlarını görebilir ve çocuklardan gelen ekstra oyun süresi taleplerini onaylayabilir.

Çocuğun parolasını kaybetmesi durumunda hesabını kurtarabilir.

Ayrıca, çocukların sepete eklediği oyunlar için yetişkinlerden ödeme talep etme özelliği de sunuluyor.

Valve’in blog gönderisinde konuyla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.