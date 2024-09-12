Beykoz’un Kavacık mevkisinde, TEM Otoyolu Edirne istikametinde yol kenarında patlamamış iki el bombası bulundu. Vatandaşların dikkatini çeken şüpheli paket, polis ekiplerine bildirildi.

Olayın detayları

Olay, sabah saatlerinde meydana geldi. Otoyolun kenarında fark edilen şüpheli bir paket, bölgedeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polisler, güvenlik önlemleri alarak çevrede detaylı bir inceleme gerçekleştirdi.

Güvenli bir şekilde alındı

Ekipler, poşet içinde pimi çekilmemiş iki el bombası buldu. Patlayıcı maddelerin bulunması, bölgedeki güvenlik endişelerini artırdı. Polis, el bombalarını güvenli bir şekilde olay yerinden alarak detaylı inceleme ve gerekli işlemler için uzman ekiplere teslim etti.