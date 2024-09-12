Özel İzmir Gazi Hastanesi’nin geleneksel hale getirdiği Gazi Sağlık Günlerinin ikincisi, Alaçatı İğdeli Han Otel’de düzenlendi. Sıcak bir atmosferde gerçekleşen etkinlikte, wellness kavramı ve sağlıklı yaşam üzerine dikkat çekici bilgiler paylaşıldı. Etkinliğe sağlık profesyonelleri ve davetliler yoğun ilgi gösterdi.

Wellness ve sağlıklı yaşam

Etkinliğin ilk konuşmacısı olan Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Tıbbi Direktörü Dr. Tanju Yılmazer, wellness kavramını ele aldı. Yılmazer, bireyin sağlıklı yaşamı sürdürebilmesi için bilinçli ve doğru kararlar almasının önemini vurguladı. Wellness’ın, kişinin kendini sürekli geliştirmeyi hedefleyen bir yaşam tarzı olduğunu belirten Yılmazer, sağlıklı bir yaşamın sadece fiziksel sağlıktan ibaret olmadığını, zihinsel ve ruhsal gelişimle de desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Sağlık üzerindeki etkileri

Özel İzmir Gazi Hastanesi Evde Sağlık Birimi Wellness Danışman Hekimi Anastasiya Melnychunk, damar içi wellness ürünlerinin kullanımına dair bilgi verdi. Bu ürünlerin sağlığı iyileştirmedeki rolünü anlatarak, katılımcılara öneriler sundu. Melnychunk, damardan verilen vitamin ve minerallerin vücutta hızlı bir şekilde emilmesinin sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratabileceğini belirtti. Katılımcıların sorularını yanıtlayan Melnychunk, bu tür ürünlerin bilinçli kullanılması gerektiğini vurguladı.

Sağlıklı beslenme ve wellness ilişkisi

Etkinliğin bir diğer konuşmacısı Özel İzmir Gazi Hastanesi Diyetisyeni Esma Özdemir Kayhan, sağlıklı beslenmenin wellness yaklaşımındaki önemine değindi. Kayhan, insan bedeninin bir bütün olarak ele alınması gerektiğini belirterek, kaliteli bir yaşamın sağlıklı beslenmeyle mümkün olduğunu ifade etti. Ayrıca dengeli ve bilinçli beslenmenin, hem fiziksel hem de zihinsel sağlık üzerinde büyük etkileri olduğuna dikkat çekti.

Yoga ve meditasyon eğitmeni Beril Baykal ise nefes tekniklerinin ve ruh sağlığını destekleyen meditasyon yöntemlerinin faydalarından bahsetti. Baykal, stresin kontrol altına alınmasında bu tekniklerin büyük bir rol oynadığını vurguladı ve katılımcılara bu konuda pratik bilgiler sundu.