İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan başkanlığında 2025 yılı Koruma Kurulu Toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, yükümlülerin topluma yeniden kazandırılması amacıyla kamu yararına çalışmalar, bağımlılıkla mücadele programları, mesleki eğitimler ve dijital dönüşüm projeleri ele alındı.

Kamu Yararına Çalışmada Eğitim Ön Planda

Yaz döneminde 145 yükümlü, 15 kurum personelinin desteğiyle 17 okulda tadilat, boya ve temizlik çalışması gerçekleştirdi. 10 okulda çalışmalar sürerken, 40 okul için yeni planlamalar yapıldı. Bu faaliyetler, hem okullara katkı sağladı hem de yükümlülerin toplumsal faydaya dayalı işlerde aktif rol almasını teşvik etti.

Gençlik Merkezinde Atölye Dönemi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan iş birliği kapsamında, genç yükümlüler için Gençlik Merkezinde 4 yeni atölye kuruluyor:

Barista eğitimi ve kitap kafe

Savunma sporları atölyesi

Müzik atölyesi

Zekâ oyunları atölyesi

Bu atölyeler, gençlerin özgüvenlerini artırarak zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını ve topluma daha sağlıklı bireyler olarak katılmalarını hedefliyor.

"Bağımsızlık Köyü" ile Rehabilitasyona Tarımsal Destek

Toplantıda tanıtılan Bağımsızlık Köyü Projesi, Buca ilçesi Kaynaklar bölgesinde 15.714 m² alana inşa edilecek. Bu merkezde bağımlılıkla mücadele eden yükümlüler için:

Psikososyal destek

Eğitim ve meslek edindirme

Tarımsal üretim ve doğa terapileri sunulacak.

Proje, İzmir’de bağımlılıkla mücadele alanında örnek bir rehabilitasyon modeli olarak öne çıkıyor.

Yeni Meslek Kazanımı: Erkek Kuaförlüğü Kursu

İzmir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Buca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen Erkek Kuaförlüğü Kursu, törenle açıldı. Kurs kapsamında katılımcılar:

Temel kuaförlük bilgileri alacak

Uygulamalı eğitimlerle becerilerini geliştirecek

Sertifika alarak istihdam şansı elde edecek.

Bu eğitim, yükümlülerin meslek edinerek ekonomik bağımsızlık kazanmalarına ve sosyal hayata yeniden katılmalarına katkı sağlamayı amaçlıyor.

Dijitalleşmede Öncü Adım: Parmak İziyle Takip

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ile geliştirilen “Denetimli Serbestlik Otomasyonu” projesi devreye alındı. Yeni sistem sayesinde:

İmza yükümlülükleri dijital ortamda parmak izi ile doğrulanacak

İzmir genelindeki karakollar ve adliyelerde işlemler hızlanacak

Denetimli serbestlik süreci daha güvenli ve şeffaf şekilde izlenecek.

Bu dijital dönüşüm, Türkiye’de denetimli serbestlik hizmetlerinde verimliliği artıran öncü bir adım olarak değerlendiriliyor.