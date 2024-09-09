İzmir, 9 Eylül’de kurtuluşunu coşkuyla kutlarken, okulların da açılması şehir trafiğini adeta kilitledi. Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’ndaki trafik yoğunluğu kameralara yansırken, birçok vatandaş işe ve okula geç kalmaktan şikayetçi oldu.

Kutlamalar ve okul açılışları şehirde yoğun trafik yarattı

9 Eylül, İzmir’in kurtuluşunun yıldönümü olması sebebiyle büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Ancak bu özel gün, şehrin pek çok noktasında trafiğin durma noktasına gelmesine de sebep oldu. Okulların açıldığı ilk güne denk gelen bu kutlamalar, şehirdeki trafik yükünü katladı. Özellikle Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nda sabah saatlerinde oluşan yoğunluk, kameralara yansıyan görüntülerle dikkat çekti.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı’nda trafik çilesi

İzmir’in ana arterlerinden biri olan Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, sabah saatlerinde iş ve okul yolculuğu yapan vatandaşlarla dolup taştı. Hem kutlamalar hem de okulların açılması nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Vatandaşlar, özellikle bu bulvar üzerinde oluşan uzun araç kuyrukları nedeniyle işlerine ve okullarına geç kaldıklarını belirtti. Trafik polisleri, akışı hızlandırmak için çeşitli noktalarda önlem aldı ancak yoğunluk gün boyu sürdü.

Vatandaşlardan tepki: "Erken çıkmamıza rağmen geç kaldık"

İzmir’de yaşayan birçok vatandaş, yoğun trafik nedeniyle sabah saatlerinde büyük zorluk yaşadıklarını dile getirdi. Özellikle çocuklarını okula bırakmaya çalışan aileler, yaşanan bu sıkışıklığın planlarını altüst ettiğini belirtti. Erken yola çıkmalarına rağmen trafikte bekleyen vatandaşlar, alternatif yolların da tıkalı olduğunu ve şehir içi ulaşımın adeta kilitlendiğini ifade ettiler.

Alternatif ulaşım çözümleri ve alınan önlemler

Trafik sıkışıklığının etkilerini azaltmak amacıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma araçlarının sayısını artırma kararı aldı. İZBAN, otobüs ve metro seferleri sıklaştırılarak, vatandaşların alternatif ulaşım yöntemlerine yönlendirilmesi sağlandı. Bunun yanı sıra, trafik polisleri kritik kavşaklarda ve yoğunluğun yaşandığı bölgelerde trafiği yönlendirmek için ek tedbirler aldı.