Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir prefabrik ev üretim fabrikasında meydana gelen iş kazası, herkesi yasa boğdu. Alınan bilgilere göre, fabrikada kuruyan beton blok, vinçle taşındığı sırada kancaların yerinden çıkması sonucu 30 yaşındaki işçi Hüseyin Akbulut’un üzerine düştü. Ağır betonun altında kalan Akbulut, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine ekipler sevk edildi

Kazanın hemen ardından fabrikadaki çalışanlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri, yapılan incelemede Hüseyin Akbulut'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma Olay Yeri İnceleme Şubesi ekipleri ise geniş çaplı araştırma başlattı.

Soruşturma başlatıldı

Hüseyin Akbulut’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Fabrikada çalışan personelin ifadesi alınıyor.