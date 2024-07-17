Sınırlı sayıda ve belirli statüdeki kişilere verildiği için diğer ülkeler nezdinde daha kolay kabul edilmeyi sağlar. Ayrıca, pek çok ülke yeşil pasaport sahiplerine belirli sürelerle sınırlı vizesiz giriş imkanı sunabilmektedir.

Yeşil pasaport sahibi olabilmek için belirli koşulların sağlanması gerekmektedir. Herkesin bu pasaport türüne sahip olması mümkün değildir.

Kimler sahip olabilir

Kimler yeşil pasaport alabilir sorusuna cevap olmak üzere hususi damgalı pasaport veya genel adı ile yeşil pasaport sahibi olabilecek kişiler şunlardır:

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski üyeleri ile eski bakanlar

1, 2 ve 3. dereceli kadrolarda çalışan devlet memurları ile bu derecelerde iken emekli olanlar,

İl, ilçe ve birinci kademe belediye başkanları görevde oldukları sürece,

Özelleştirme öncesinde yeşil pasaport alma hakkı elde etmiş bazı kamu bankası çalışanları ile Türk Telekom çalışanları.

Yukarıda belirtilen kişilerin yanı sıra, belirli koşulları sağlamaları halinde ihracatçı firmaların sahiplerine ve belirleyecekleri çalışanlarına da hususi pasaport verilebilmektedir.

25 yaş üstü kişilerin yeşil pasaport alabilmesi için anne veya babasının yeşil pasaportu olması durumunda kendisinin de yeşil pasaport alabilmesi için evli olmaması ve çalışmaması koşuluyla bedensel ya da zihinsel bir özrünün bulunması gerekir. Aksi halde 25 yaş üstü bir kişinin anne veya babasından dolayı yeşil pasaport alması mümkün değildir.

Bununla birlikte, gerekli koşulları taşıyan kişiler veya eşleri için böyle bir yaş sınırından söz etmek mümkün değildir. Gereken koşulları taşıyan kişiler ve eşleri her yaşta bu pasaportu alma ve kullanma hakkına sahiptir.

Yeşil pasaport sahipleri, sahip oldukları bu özel pasaport türüyle birçok ülkeye daha kolay ve avantajlı bir şekilde seyahat edebilirler. Ancak, seyahat öncesinde hedef ülkenin vize politikaları mutlaka kontrol edilmelidir.

Yeşil Pasaport ile Vize İstemeyen Tüm Ülkeler

Avrupa Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Almanya (90 gün)

Andorra (90 gün)

Avusturya (90 gün)

Azerbaycan (90 gün)

Arnavutluk (90 Gün)

Belçika (90 gün)

Beyaz Rusya (Belarus) (90 gün)

Bosna-Hersek (90 Gün)

Bulgaristan (90 gün)

Çek Cumhuriyeti (90 gün)

Danimarka (90 gün)

Estonya (90 gün)

Finlandiya (90 gün)

Fransa (90 gün)

Gürcistan (90 Gün)

Hollanda (90 gün)

Hırvatistan (90 gün)

İspanya (90 gün)

İsveç (90 gün)

İsviçre (90 gün)

İtalya (90 gün)

İzlanda (90 gün)

Karadağ (90 Gün)

KKTC (Serbest Dolaşım)

Kosova (90 Gün)

Letonya (90 gün)

Lihtenştayn (90 gün)

Litvanya

Lüksemburg (90 gün)

Macaristan (30 gün)

Makedonya Cumhuriyeti (90 Gün)

Malta

Moldova (90 gün)

Monako (90 gün)

Norveç (90 gün)

Polonya (90 gün)

Portekiz (90 gün)

Romanya (90 gün)

San Marino (90 gün)

Sırbistan (90 Gün)

Slovakya (90 gün)

Slovenya (90 gün)

Ukrayna (90 Güne kadar)

Vatikan (90 gün)

Yunanistan (90 gün)

Asya Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Bahreyn (90 güne kadar)

Bangladeş (90 Gün)

Birleşik Arap Emirlikleri (90 Gün)

Çin (30 Gün)

Doğu Timor (30 Gün)

Endonezya (14 Gün)

Filipinler (30 Gün)

Filistin (30 Gün)

Hong Kong (90 Gün)

Irak (30 Gün)

İran Halk Cumhuriyeti (90 Gün)

İsrail (90 Gün)

Japonya (90 Gün)

Kamboçya (90 Gün)

Katar (90 Gün)

Kazakistan (30 Gün)

Kırgızistan

Kuveyt (90 Gün)

Güney Kore (90 Gün)

Lübnan (90 Gün)

Makau (30 Gün)

Maldivler (30 Gün)

Malezya (90 Gün)

Moğolistan (30 Gün)

Myanmar (internetten vize 28 Gün)

Nepal (Kapıda vize)

Pakistan (90 Gün)

Rusya (30 Gün internetten elektronik vize)

Singapur (90 Gün)

Sri Lanka ( 30 Gün)

Suriye (90 Gün)

Tacikistan (60 Gün)

Tayland (90 gün)

Tayvan (30 Gün – sınırda vize)

Türkmenistan (30 Gün)

Umman

Ürdün (90 Gün)

Vietnam (90 Gün)

Yemen (30 Gün)

Afrika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Botsvana (90 Gün)

Cezayir (90 gün)

Cibuti (90 gün)

Fas (90 Gün)

Fildişi Sahili

Gana (60 gün)

Güney Afrika Cumhuriyeti (30 Gün)

Kamerun (90 Gün)

Kenya (90 gün)

Komor Federe İslam Cumhuriyeti

Libya (90 Gün)

Madagaskar (90 Gün)

Mauritius (30 Gün)

Moritanya (90 gün)

Mozambik (30 Gün)

Mısır (90 gün)

Ruanda

Senegal

Seyşeller (90 Gün)

Sudan (30 Gün)

Svaziland (30 Gün)

Tanzanya (90 gün)

Togo

Tunus (90 Gün)

Yeşil Burun Adaları

Zambiya (30 Gün)

Zimbabve

Güney Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Arjantin (90 Gün)

Bolivya (90 Gün)

Brezilya (90 Gün)

Ekvador (90 Gün)

Kolombiya (90 Gün)

Paraguay (90 Gün)

Peru (90 Gün)

Şili (90 Gün)

Uruguay (90 Gün)

Venezuela (90 Gün)

Kuzey Amerika Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Antigua ve Barbuda (6 Ay)

Aruba (90 Gün)

Bahamalar

Barbados (90 Gün )

Belize (90 Gün)

Britanya Virjin Adaları (30 Gün)

Curaçao (30 Gün)

Dominika (21 Gün)

Dominik Cumhuriyeti (30 Gün)

El Salvador (90 Gün)

Grenada

Guatemala (90 Gün)

Guyana (90 Gün)

Haiti (90 Gün)

Hollanda Antilleri

Honduras (90 Gün)

Jamaika (90 Gün)

Kosta Rika (30 Gün)

Küba

Meksika (90 Gün)

Nikaragua (90 Gün)

Panama (6 Ay)

Saint Kitts (Saint Christoper) ve Nevis Adaları (90 Gün)

Saint Lucia (6 Hafta)

Saint Vincent ve Grenadinler Adaları (30 Gün)

Sint Maarten (30 Gün)

Trinidad ve Tobago (30 Gün)

Turks ve Caicos Adaları (90 Gün)



Okyanusya Kıtasında Yeşil Pasaporta Vize İstemeyen Ülkeler

Cook Adaları (31 Gün)

Fiji (120 Gün)

Niue (30 Gün)

Palau (30 Gün)

Samoa (60 Gün)

Tonga (31 Gün)

Tuvalu (30 Gün)

Vanuatu (30 Gün)

Yeni Kaledonya