

İzmir ve tatil denilince akla ilk gelen yerlerden biri Karaburun ve Mimoza Koyu da Karaburun’da bulunan en güzel koylardan. İzmir merkezinden yaklaşık 104 kilometre uzaklıktaki Mimoza Koyu, Karaburun merkezine ise çok yakın. Tertemiz bir denize sahip olan koyda şemsiye, duş, yeme-içme gibi tüm imkanlar mevcut. Mimoza Koyu özellikle çocuklu aileler için çok uygun çünkü denizi oldukça sığ bu da çocukların güvenli şekilde yüzmesini sağlıyor.

Ayıbalığı Koyu



Yine Karaburun ilçesindeki Ayıbalığı Koyu İzmir plajları arasında en temizlerden biri olarak biliniyor. Sakin ve temiz denizinin yanı sıra adrenalin tutkunlarını kendine çeken atlama falezleri ile de tanınan Ayıbalığı Koyu İzmir tatillerinde denizin tadını çıkarabileceğiniz yerlerden biri.

Sazlıca Plajı



İzmir’de gidilecek plajlar daha çok kentin tatil bölgelerinde yoğunlaşıyor ve Foça da bu bölgelerden biri. Eski Foça ile Yeni Foça arasında kalan Sazlıca Plajı temiz denizi, nezih ortamı ve kum plajı ile ideal bir deniz keyfi yaşamaya olanak sunuyor. Sazlıca Plajı ayrıca çocuklarla gitmek için de gayet uygun. Plaj aynı zamanda popüler bir dalış rotası.

Yeni Foça Halk Plajı



İzmir’de denize girilecek yerler arasında halk plajları da bulunuyor. Yeni Foça’daki Yeni Foça Halk Plajı İzmir merkezden 70 kilometre uzaklıkta, Foça ilçe merkezine ise yaklaşık 22 kilometre mesafede. 240 metrelik ince kum plajı olan ve İzmir’de denize girilecek yerler arasında mavi bayrak ödüllü olmasıyla ön plana çıkan Yeni Foça Halk Plajı’nda şemsiye ve şezlong kiralama imkanı da bulunuyor.

Pissa Plajı



İzmir’in en güzel plajları arasındaki Pissa Plajı Dikili ilçesinde ve özellikle İzmirlilerin çok tercih ettiği bir plaj. Huzurlu atmosferi, turkuaz renkli tertemiz denizi olan Pissa Plajı halk plajı statüsünde; yani buraya girmek için herhangi bir ücret ödemek gerekmiyor.



Çeşme’deki Delikli Koy yalnızca muhteşem denizi ile değil beyaz kayaları ile İzmir’in en güzel koyları arasında yer alıyor. Doğal güzelliği ile büyüleyen Delikli Koy Çeşme tatillerinde muhakkak uğranması gereken bir nokta. Çoğu Çeşme plajı ile kıyaslandığında sakin olarak tanımlanabilecek Delikli Koy’da herhangi bir tesis yok. Doğal bir ortamda denize girip güneşlenerek dinlenmek için bu koyu tercih ederseniz mutlaka yanınıza yiyecek ve içecek almalısınız.



İzmir’de gidilecek plajlar denilince çoğu kişinin aklına ilk gelen yer Çeşme ve Aya Yorgi Koyu da Çeşme’nin en popüler plajlarından biri. Aya Yorgi Koyu oldukça büyük ve koyda çok sayıda mekan var. Koydaki beach clublere giriş ücretli ve her mekanın giriş ücreti değişiyor. Aya Yorgi Koyu’nun yaz aylarında çok kalabalık olduğunu da eklemek gerekli.

Çark Plajı



Yine İzmir’de tatil konusunda en popüler yerlerden biri olan Çeşme’deki Çark Plajı özellikle sörf tutkunlarının favori noktalarından. İzmir’in en güzel koyları arasındaki Çark Plajı tropikal bir plaj gibi görünüyor. Mavi ve temiz suları, kum plajı ile harika bir deniz deneyimi sunan plajda ayrıca sörf yapanları izlemek de apayrı bir keyif. Plajda sörf eğitimi veren işletmeler de bulunuyor.

Pırlanta Plajı



Çeşme’nin popüler plajlarından biri de Pırlanta Plajı. İzmir’de denize girilecek yerler arasında adını aldığı pırlanta renkli kumlarıyla dikkat çeken Pırlanta Plajı Çeşme merkezine 10 kilometre mesafede. Doğal sit alanı olması sayesinde doğal güzelliğini korumuş olan plaj kum sevenlerin çok seveceği bir ortam sunuyor. İnce ve yumuşak kumlu plajda güneşlenip tertemiz denizde yüzerek harika zaman geçirebileceğiniz Pırlanta Plajı’nda ayrıca sörf başta olmak üzere çeşitli su sporları yapmak da mümkün.

Zindancık Plajı



İzmir’in gözde tatil beldelerinden Dikili’deki Zindancık Plajı için klasik bir Ege koyu denilebilir. Masmavi denizi, tertemiz plajı, sakin ortamı ile hem denize girip hem de ruhunuzu dinlendirebileceğiniz Zindanlık Plajı İzmir’in en güzel plajları arasında anılmayı fazlasıyla hak ediyor.

Killik Koyu



Yine Dikili’deki Killik Koyu aynı zamanda Zindancık Koyu’na da komşu, yani her iki koyu aynı gün içinde ziyaret edebilirsiniz. Koyu görenler tarafından Türkiye’nin Maldivler olarak tanımlanan Killik Koyu`nun bir bölümü halk plajı diğer bölümünde ise çeşitli işletmeler yer alıyor. Bu koyun bir özelliği de adını aldığı doğal kili. Bu kille yüze uygulanan maskenin cilde çok faydalı olduğu söyleniyor.

Kocakarı Plajı



İsmi biraz değişik olsa da Kocakarı Plajı aslında İzmir’de gidilecek plajlar içinde en güzellerden biri. Çeşme’deki Kocakarı Plajı Çeşme merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki Dalyan’da yer alıyor. Çeşme plajlarının çoğundan bulunmayan sakin ortamı ile dikkat çeken plajın denizi de çok temiz. Suyu serince olan deniz, sığ olarak da tanımlanabilir ve bu özelliği çocuklu ailelerin de bu plajı tercih etmesini sağlıyor.

Demircili Koyu



İzmir’de tatil konusunda önemli noktalardan olan Urla’daki Demircili Koyu aynı zamanda kamp alanı olarak da hizmet veriyor. Doğasının çok iyi korunmuş olması özellikle yalnızca denize girip güneşlenmek değil bunların yanı sıra doğa ile de buluşmak isteyenleri Demizcili Koyu’na çekiyor. Koyda bulunan kamp alanında yeme-içme, duş gibi olanaklardan ücret karşılığı yararlanmak mümkün. Ayrıca koyun taşlık bölümünde herhangi bir ücret ödemeden kamp kurabilme şansı da var.

Pamucak Plajı



İzmir’in Efes Antik Kenti ile ünlü Selçuk ilçesindeki Pamucak Plajı kimi noktalarda 80 metreyi bulan genişliği büyük bir kum bir plajı. Çok sakin bir plaj olan Pamucak Plajı özellikle yaz aylarında Efes Antik Kenti gezisi yaptıktan sonra denize girip serinlemek isteyenlerin uğrak noktası.

Bodrum Koyu



Bodrum denilince akla Muğla’nın Bodrum ilçesi gelse de Bodrum Koyu İzmir’in Karaburun ilçesinde bulunuyor. Karaburun ilçe merkezine oldukça yakında bulunması bu plajın ilçenin en çok tercih edilen plajlarından olmasında önemli rol oynuyor. tertemiz ve turkuaz renkli denizi ile tanınan Bodrum Koyu’nda belediye tarafından ücretsiz şemsiye hizmeti de sunuluyor.

Ovacık Plajı



İzmir’de denize gidilecek plajlar Çeşme ilçesinde yoğunlaşıyor, Ovacık Plajı da yine Çeşme’de yer alıyor. İzmir plajları temiz denizleri ile tanınıyor ve Ovacık Plajı da tertemiz bir denize sahip. Bu plajda hem ücretsiz girilebilecek kısım hem de ünlü beach clubların olduğu bir kısım var.

Altınkum Plajı



Türkiye’de bulunan birkaç Altınkum Plajı var ve bunlardan biri de Çeşme Altınkum Plajı. Çeşme’nin en uzun plajlarından biri olan Altınkum Plajı 3,5 kilometrelik bir sahil şeridine sahip. Plajda hem ücretsiz halk plajı hem de beach club bulunuyor. Çeşme Altınkum Plajı serin hatta soğuk olarak tanımlanabilecek suyuyla da tanınıyor.

Hayıtlı Koyu



İzmir’in en iyi plajları arasında yer alan Hayıtlı Koyu Dikili ilçesinde. İzmir merkezinden yaklaşık 108 kilometre uzaklıktaki koy yine doğal güzelliği ile dikkat çeken bir plaj. Koyda herhangi bir işletme bulunmuyor ancak bir termal otel var, çeşitli ihtiyaçları bu otelden karşılayabilmek mümkün. Hayıtlı Koyu doğal güzelliği kadar sakin atmosferi ile de İzmir plajları arasında özel bir yere sahip.

Aliağa Polis Plajı



İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan tek plaj Aliağa Polis Plajı. Kentin sanayi bölgesi olarak bilinen Aliağa’daki plajın sanayi bölgesinde olması sizi yanıltmasın zira gayet temiz bir denizi var. Ulaşımın da kolay olduğu plajda şemsiye ve şezlong kiralama hizmeti de bulunuyor. Özellikle İzmir’de tatil yaparken şehir merkezinde kalacaksanız bu plajı tercih edebilirsiniz.

Dolungaz Koyu



İzmir koyları derlememizin son plajı da yine Karaburun’dan. Dolungaz Koyu doğa ile bütünleşip denize doyabileceğiniz bir nokta. Sakin bir koy olan Dolungaz Koyu aynı zamanda kampçıların da favorilerinden. Plajda bir işletme yok, dolayısıyla yiyecek ve içecek açısından tedarikli gitmek gerekiyor. Plaja girişte herhangi bir ücret ödenmiyor.