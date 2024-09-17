Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı 5 Ekim 2024’te başlıyor. Taraftarlar, ilk iki hafta boyunca mücadele edecek takımların maç saatlerini ve detaylarını merak ediyor. Sezon, Galatasaray Daikin ile VakıfBank arasındaki karşılaşmayla başlayacak. İşte ilk iki haftanın maç programı:
İlk Hafta: 5 Ekim 2024
- 13.00: Galatasaray Daikin - VakıfBank
- 14.00: Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Sarıyer Belediyespor
- 15.00: Nilüfer Belediyespor - Bahçelievler
- 18.00: Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor
- 18.00: Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo
- 19.00: Beşiktaş - Zeren Spor
- 19.00: Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana
İkinci Hafta: 11-12 Ekim 2024
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11 Ekim:
- 14.00: Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş
- 18.00: Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit
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12 Ekim:
- 14.00: VakıfBank - Kuzeyboru
- 15.00: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları
- 15.00: Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor
- 18.00: Bahçelievler - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop
- 19.00: Aras Kargo - Galatasaray Daikin
Editör: Engin Keskin