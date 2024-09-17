Vodafone Sultanlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı 5 Ekim 2024’te başlıyor. Taraftarlar, ilk iki hafta boyunca mücadele edecek takımların maç saatlerini ve detaylarını merak ediyor. Sezon, Galatasaray Daikin ile VakıfBank arasındaki karşılaşmayla başlayacak. İşte ilk iki haftanın maç programı:

İlk Hafta: 5 Ekim 2024

13.00: Galatasaray Daikin - VakıfBank

Galatasaray Daikin - VakıfBank 14.00: Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Sarıyer Belediyespor

Keçiören Belediyesi Sigorta Shop - Sarıyer Belediyespor 15.00: Nilüfer Belediyespor - Bahçelievler

Nilüfer Belediyespor - Bahçelievler 18.00: Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor

Kuzeyboru - Aydın Büyükşehir Belediyespor 18.00: Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo

Eczacıbaşı Dynavit - Aras Kargo 19.00: Beşiktaş - Zeren Spor

Beşiktaş - Zeren Spor 19.00: Türk Hava Yolları - Fenerbahçe Medicana

İkinci Hafta: 11-12 Ekim 2024

11 Ekim: 14.00: Sarıyer Belediyespor - Beşiktaş 18.00: Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit

12 Ekim: Ertelenen Galatasaray-Gaziantep maçı ne zaman, saat kaçta? 14.00: VakıfBank - Kuzeyboru 15.00: Aydın Büyükşehir Belediyespor - Türk Hava Yolları 15.00: Fenerbahçe Medicana - Nilüfer Belediyespor 18.00: Bahçelievler - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop 19.00: Aras Kargo - Galatasaray Daikin

