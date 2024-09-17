Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir motosikletin çarptığı 84 yaşındaki emekli öğretmen Ali Özcan hayatını kaybetti.

Kazanın detayları

Olay, Acıpayam ilçesi Çamlık Caddesi üzerinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, yaya olarak yürüyen Ali Özcan'a, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen bir motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Özcan'ı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi.

Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ve sağlık ekipleri, ilk müdahaleleri yaptıktan sonra Özcan’ı ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Buradaki ilk müdahalenin ardından Özcan, Denizli'deki bir hastaneye gönderildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor

Ali Özcan'ın emekli bir öğretmen olduğu öğrenildi. Özcan’ın ölümü, ailesi ve yakınları tarafından derin bir üzüntüyle karşılandı. Kaza ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor ve motosikletin sürücüsünün kimliği ile kazanın nedenleri araştırılıyor.