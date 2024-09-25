Bu özel günde Orhan Gencebay’ın nikaha davet edilmediği ortaya çıktı.

Altan Gencebay, 2021 yılında annesi Eda Edgü'den boşandıktan sonra, 54 yaşında ikinci evliliğini gerçekleştirdi. Düğün, Beykoz'daki bir mekânda gerçekleştirildi ve çift, sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

"Her Şeyin Hayırlısı"

Nikah töreninden sonra Instagram hesabında mutluluğunu paylaşan Altan Gencebay, “Sağlıkla, huzurla, mutlulukla, saygıyla ve sevgiyle nasip olan kısmetimizle, her şeyin hayırlısı ve kolayıyla nice güzel günleri yaşamak dileğiyle sevgilim,” ifadelerini kullandı.

Sevim Emre'den Açıklama

Nikah töreninde Orhan Gencebay’ın eksikliği hissedildi. Gencebay’ın hayat arkadaşı Sevim Emre, nikahdan haberdar olmadıklarını belirterek, “Orhan Bey ile nikâhtan haberimiz yoktu. Sade bir törenle evlenmişler,” açıklamasında bulundu.

Altan Gencebay’ın bu önemli günde babasını çağırmaması, sosyal medyada çeşitli yorumlara neden oldu. Çiftin mutluluğu ve ailenin durumu hakkında tartışmalar devam ediyor.