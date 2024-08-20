WhatsApp, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve gizliliği artırmak amacıyla yeni bir özelliği kullanıma sunmaya hazırlanıyor. Yakın zamanda yapılacak güncelleme ile birlikte kullanıcılar, telefon numaralarını paylaşmadan mesajlaşma yapabilecekleri kullanıcı adlarını kullanabilecekler. Ayrıca, spam ve istenmeyen etkileşimleri azaltmak için kullanıcı adı koruması amacıyla dört haneli PIN desteği de getirilecek.

Yeni özellikler neler?

WhatsApp’ın geliştirdiği yeni özellikler, kullanıcıların gizlilik seviyelerini artırmayı hedefliyor. Kullanıcılar, uygulama üzerinden üç farklı gizlilik seçeneği arasından seçim yapabilecekler:

Kullanıcı adı: Bu seçenekte kullanıcılar, cep telefonu numaralarını paylaşmadan yalnızca kullanıcı adlarıyla iletişim kurabilecekler. Telefon numaranızı bilmeyen kişiler, profilinizde sadece kullanıcı adınızı görebilecek. Telefon numarası: Telefon numarasını paylaşarak iletişim kurmaya devam etmek isteyen kullanıcılar, numaralarını paylaşmaya devam edebilecekler. Ancak, numaranızı bilmeyen yeni kişilerle iletişim kurmak için kullanıcı adınızı tercih edebileceksiniz. Kullanıcı adı ve PIN: Dört haneli PIN ile kullanıcı adı koruması seçeneği sunulacak. Bu durumda, sadece PIN’inizi bilen kişiler WhatsApp üzerinden sizinle iletişim kurabilecek. Mevcut numaranızdan size mesaj gönderebilecek olan kişiler, PIN ayarlarını yapmış olsanız bile mesajlaşmaya devam edebilecek. Bu, hali hazırda sizinle iletişimde olan kişilerin etkilenmemesi için bir düzenleme olarak öngörülüyor. Google Chrome ve Microsoft Edge'de siber saldırı!

İstenmeyen etkileşime önlem

Kullanıcı adları ve PIN koruması, WhatsApp kullanıcılarının spam mesajlardan korunmasına ve istenmeyen etkileşimlerin azaltılmasına yardımcı olacak. PIN koruması, isteğe bağlı bir özellik olarak sunulacak ve kullanıcılar PIN'lerini istedikleri zaman değiştirebilecek veya kaldırabilecekler.

Bu yeni özellikler, şu anda WhatsApp’ın Android 2.24.18.2 beta sürümünde test edildi.