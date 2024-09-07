Xbox Game Pass'in Eylül 2024'teki ilk grup oyunları belli oldu. Bu ayın en dikkat çeken oyunu, Age of Mythology: Retold, 4 Eylül'de Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Oyuncular, bu gerçek zamanlı strateji oyununda mitolojik yaratıklar ve tanrılarla karşılaşıyor. 5 Eylül'de ise Expeditions: A MudRunner Game abonelere sunulacak. Dağ bisikleti, kayak ve snowboard yapabildiğiniz Riders Republic ise 11 Eylül'de kütüphaneye katılıyor. Train Sim World 5 de 17 Eylül'de Game Pass'te yerini alacak.
Eylül 2024'te Gelen Oyunlar
Age of Mythology: Retold (Bulut, konsol, PC) – 4 Eylül
Expeditions: A MudRunner Game (Bulut, konsol, PC) – 5 Eylül
Riders Republic (Bulut, konsol, PC) – 11 Eylül
Train Sim World 5 (Bulut, konsol, PC) – 17 Eylül
15 Eylül'de Game Pass'ten Ayrılan Oyunlar
- Ashes of Singularity: Escalation (PC)
- FIFA 23 (Bulut, konsol, PC) – EA Play
- Payday 3 (Bulut, konsol, PC)
- Slime Rancher 2 (Bulut, konsol, PC)
- SpiderHeck (Bulut, konsol, PC)
- You Suck At Parking (Bulut, konsol, PC)
Bu oyunları satın almak isteyen oyuncular, 15 Eylül'e kadar yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilir.