Xbox Game Pass'in Eylül 2024'teki ilk grup oyunları belli oldu. Bu ayın en dikkat çeken oyunu, Age of Mythology: Retold, 4 Eylül'de Game Pass kütüphanesine ekleniyor. Oyuncular, bu gerçek zamanlı strateji oyununda mitolojik yaratıklar ve tanrılarla karşılaşıyor. 5 Eylül'de ise Expeditions: A MudRunner Game abonelere sunulacak. Dağ bisikleti, kayak ve snowboard yapabildiğiniz Riders Republic ise 11 Eylül'de kütüphaneye katılıyor. Train Sim World 5 de 17 Eylül'de Game Pass'te yerini alacak.

Eylül 2024'te Gelen Oyunlar

Age of Mythology: Retold (Bulut, konsol, PC) – 4 Eylül

Expeditions: A MudRunner Game (Bulut, konsol, PC) – 5 Eylül

Riders Republic (Bulut, konsol, PC) – 11 Eylül

Train Sim World 5 (Bulut, konsol, PC) – 17 Eylül

15 Eylül'de Game Pass'ten Ayrılan Oyunlar

Ashes of Singularity: Escalation (PC)

(PC) FIFA 23 (Bulut, konsol, PC) – EA Play

(Bulut, konsol, PC) – EA Play Payday 3 (Bulut, konsol, PC)

(Bulut, konsol, PC) Slime Rancher 2 (Bulut, konsol, PC)

(Bulut, konsol, PC) SpiderHeck (Bulut, konsol, PC)

(Bulut, konsol, PC) You Suck At Parking (Bulut, konsol, PC)

Bu oyunları satın almak isteyen oyuncular, 15 Eylül'e kadar yüzde 20 indirim fırsatından yararlanabilir.