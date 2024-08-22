Single shaming, herhangi bir romantik ilişkisi olmadan tek başına zaman geçiren kişilere yapılan bir utandırma türüdür. Tek başına olmanın veya yalnız takılmanın daha az değerli olduğu düşüncesinden kaynaklanır. Bu önyargı, yalnız kalan kişilerin sosyal çevrelerinde yaşadıkları rahatsız edici sorular ve yorumlarla kendini gösterir.

Türkiye'de ve Avrupa'da yaygın olan single shaming, kişinin tek başına vakit geçirmesi ya da tatil yapması gibi durumlarda önyargılarla karşılaşmasına neden olur. Bu tür önyargılar, genellikle işyerinde ("Yine mi tek takılıyorsun?"), aile içinde ("Ne zaman evleneceksin?") ve arkadaşlar arasında ("Hep tek tabanca mı gezeceksin?") kendini belli eder. Cinsiyete bağlı önyargılar da mevcuttur: Kadınlara "Erkekler tarafından beğenilmeyen" veya erkeklere "Bir ilişki yürütemeyen" gibi damgalar vurulabilir.

Popüler kültür de single shaming'in yayılmasında etkili bir rol oynar; çiftleşme veya ilişki temalı reality şovlar ve diziler, tek başına olmayı olumsuz bir şekilde yansıtır. Ancak, tek başına tatil yapmak, aktivitelere katılmak veya şehir içinde gezmek gibi durumlar, kişisel tercihlerin bir parçasıdır ve kimseye bu tercihleri yargılama hakkı verilmemelidir.

Single shaming'in önyargı ve baskıyı yansıttığını belirten uzmanlar, bu tür düşüncelerin eski ve dar görüşlü olduğunu, tek başına vakit geçirmenin birçok olumlu yönü olduğunu vurguluyor. Yalnız kalmak, kişisel gelişim ve yeni deneyimler için değerli bir fırsat sunabilir ve bu tercihler, başkaları tarafından yargılanmamalıdır.