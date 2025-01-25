Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Taşköprü beldesinde, sanayi kuruluşlarına yakın bir bölgede meydana gelen olayda, bir rögardan mavi renkli su taştığı görüldü. Rögardan taşan mavi su, bölgedeki vatandaşlar tarafından fark edilerek görüntülendi. Bu durum, yetkililer tarafından ciddiyetle ele alındı.

Taşkın sonrası, Yalova AFAD ekipleri ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, hızla olay yerine intikal etti. Ekipler, suyun kaynağını ve renginin nedenini araştırmak üzere numune alarak incelemelere başladı. Mavi renkli suyun kaynağının ne olduğu, çevreye olası etkileri ve kimyasal içerikleri ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

Mavi suyun sebepleri nelerdir?

Kanalizasyondan mavi renkli suyun akması, çeşitli nedenlere dayanabilir. Bu suyun renginin değişmesine neden olan kimyasal maddeler, özellikle mavi veya yeşil renkli boyalar, kanalizasyona karışarak suyun rengini değiştirebilir. Ayrıca, bakır borularla donatılmış su sistemlerinde, bakırın oksitlenmesi sonucu suyun mavi görünmesi olasılığı da vardır. Bunun dışında, bazı mikroorganizmalar ve algler de belirli koşullarda mavi veya yeşil renkler üretebilir. Endüstriyel atıklar ve kimyasalların kanalizasyona karışması da suyun rengini etkileyebilecek bir diğer faktördür.