Karşıyaka Belediyesi, Yamanlar’da yaşanan büyük yangının ardından bölgenin yaralarını sarmak ve yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla “Domates Şenliği” düzenliyor. 22 Eylül’de gerçekleşecek bu etkinlik, lezzet, doğa ve eğlencenin buluşma noktası olacak. Başkan Yıldız Ünsal, “Şenliğimizde hep birlikte moral bulacak, el ele verip yaşamı yeniden yeşerteceğiz” dedi.

Yamanlar Köyü şenliklerle renklenecek

Geçtiğimiz ay İzmir’in en büyük orman yangınının yaşandığı Yamanlar köyü, 22 Eylül Pazar günü renkli bir şenliğe ev sahipliği yapacak. Karşıyaka Belediyesi tarafından “Renk, Tat ve Dayanışma ile Yeniden Doğuyoruz!” sloganıyla düzenlenen Yamanlar Domates Şenliği, köy meydanında yapılacak. 150 yıllık geçmişe sahip yerli tohumlarla üretilen Yamanlar domatesi tanıtılacak şenlik, konserler, yarışmalar, müzik ve dans gösterileri, keyifli atölyelerle dolu olacak. Usta şeflerin hazırlayacağı ikramlar etkinliğe lezzet katacak.

Eğlence dolu bir gün

Şenliğin köy meydanında yer alacağı etkinlikler sabah 10.00’da Saba Karanfil ile başlayacak. Çocuklar için sokak oyunları ve takı yapım atölyeleri gün boyunca sürecek. 11.00-12.00 saatleri arasında domates detox suyu ikram edilecek. Saat 12.00’de açılış töreni yapılacak ve ‘En İyi Domates’ seçilecek, ardından menemen ikram edilecek. 13.00-17.00 saatleri arasında renkli sahne programları ve Cordelion MSM atölyeleri düzenlenecek. Şenlik, Seda Öztürk’ün konseri ve Hasan Kılınçer – Dancewithayaz dans gösterisi ile coşkuya ulaşacak. Etkinlik alanına ulaşımı kolaylaştırmak için Karşıyaka Belediyesi önünden 09.30-18.30 saatleri arasında araç seferleri düzenlenecek.

“Birlikte yaşamı yeşerteceğiz”

Şenlik ile bölge halkına ve ziyaretçilere keyifli bir gün yaşatacaklarını belirten Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, “Geçtiğimiz ay Yamanlar’da yaşanan orman yangını yüreklerimizi yaktı. Bu felaketin yaralarını dayanışma ile sarmak için büyük çaba gösteriyoruz. Domates Şenliğimiz, bölge halkına yanlarında olduğumuzu göstermek adına büyük bir özenle hazırlanıyor. Filizler gibi yaşamı yeniden yeşerteceğiz. Hem afetzedelere hem de yerel üreticilere destek olmak isteyen herkesi 22 Eylül’de Yamanlar’da buluşmaya davet ediyoruz” dedi.