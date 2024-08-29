Kuşların ve kelebeklerin renk ve desenlerindeki çeşitlilik, biyoloji dünyasında uzun yıllar süren bir tartışmanın merkezinde yer aldı. Bu tartışma, evrim teorisinin iki büyük ismi, Charles Darwin ve Alfred Russel Wallace arasında da büyük bir ayrılığa sebep olmuştu. Ancak, yapay zeka yardımıyla gerçekleştirilen bir çalışma, bu 150 yıllık sorunun çözümüne yeni bir bakış açısı getirdi.

Darwin ve Wallace’ın evrim üzerine fikir ayrılıkları

Charles Darwin, kuşların ve kelebeklerin renk ve desenlerindeki çeşitliliği cinsel seçilimle açıklıyordu. Ona göre, dişiler, erkeklerin fiziksel görünümüne göre eşlerini seçiyor, bu da erkeklerdeki çeşitliliğin artmasına yol açıyordu. Cinsel seçilim, özellikle erkek bireylerde belirgin olan özelliklerin, dişiler tarafından tercih edilmesi sonucu, nesilden nesile aktarılmasını kapsıyordu.

Alfred Russel Wallace ise Darwin’in bu görüşünü yeterli bulmuyor, doğal seçilimin de bu çeşitlilikte önemli bir rol oynadığını savunuyordu. Wallace’a göre, canlıların çevreye uyum sağlaması ve hayatta kalma mücadelesi, çeşitlilik üzerinde belirleyici bir faktördü. Bu iki bilim insanının fikirleri, 19. yüzyılın ortalarında evrim teorisi üzerine büyük bir tartışmanın fitilini ateşlemişti.

Yapay zeka ve evrim: Çığır açan araştırma

Pazartesi günü hakemli bir dergide yayımlanan bir çalışma, 19. yüzyılda başlayan bu tartışmayı yeni bir boyuta taşıdı. Araştırma kapsamında, kuşkanatlı kelebeklerin pek çok türüne ait 16 bin görüntü analiz edildi. Yapay zeka yardımıyla yapılan bu analizler, kelebeklerin kanat biçimleri, renk ve desenlerindeki çeşitliliği detaylı bir şekilde ortaya koydu.

Çalışmanın sorumlu yazarı Dr. Jennifer Cuthill, bu analizlerin evrimin görünür boyutlarını ölçmek için önemli bir adım olduğunu belirtti. Cuthill, “Farklı biyolojik gruplarda ve hem erkekler hem de dişiler arasında ne kadar çeşitlilik olduğunu test etmek için ilk kez evrimin görünür boyutlarını ölçebiliyoruz,” dedi. Bu çalışma, cinsel ve doğal seçilimin biyolojik çeşitliliği nasıl şekillendirdiğine dair yeni bilgiler sağladı.

Erkek ve dişi kelebeklerde çeşitlilik

Analizler sonucunda, erkek kelebeklerin genellikle daha farklı şekil ve desenlere sahip olduğu görüldü. Bu bulgu, Darwin’in cinsel seçilim teorisini destekler nitelikteydi. Dr. Cuthill, erkekler arasındaki yüksek seviyedeki çeşitliliğin, Darwin’in öne sürdüğü gibi dişilerin eş seçiminden kaynaklanan cinsel seçilimin gerçek dünyada önemli bir yer tuttuğunu gösterdiğini ifade etti.

Ancak, bazı durumlarda dişi kelebeklerin de kendi türlerindeki erkeklerden daha fazla çeşitliliğe sahip olduğu kaydedildi. Bu bulgular ise Wallace’ın doğal seçilim teorisinin geçerliliğini ortaya koyuyordu. Dişi çeşitliliğinde, türler arası çeşitlilikte doğal seçilimin önemli bir rol oynadığı görüldü.